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    Anlık Bildirim

    Microsoft, baskıyı sürdürüyor: Windows 11'e ücretsiz güncelleyin!

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına baskı yapmaya devam ediyor. Şimdi de Update ekranında Windows 11 24H2 sürümüne ücretsiz güncelleyebileceklerini belirten bir bildirim gösteriyor.
    windows 11 24h2 ücretsiz indir yükselt uyarısı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların Windows 10’dan 11’e geçiş yapmalarını sağlamak için Windows Update menüsünde uyarı göstermeye devam ediyor. Windows 11 22H2 ve 23H2 sürümlerinde olduğu gibi yeni yayınlanan 24H2 sürümü için de “Ücretsiz indirilmeye hazır” mesajı gösteriliyor.

    Windows 11 24H2 "ücretsiz" indirilmeye hazır!

    Microsoft, Windows Update ekranında Windows 11 sürüm 24H2’nin indirilmeye hazır olduğunu ve kullanıcıların tek tıkla ücretsiz olarak yükseltebileceklerini belirtiyor. Aynı menüde Windows 10’da kalmak isteyen kullanıcılar için de bir seçenek sunuluyor.

    Windows 10, %61 pazar payıyla şu anda en popüler işletim sistemi. Ancak, Microsoft 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Windows 10’a artık güncelleme vermeyeceğini, Pro ve Home sürümü kullananların 30 dolarlık ödemeyle güncellemeleri almaya devam edebileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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