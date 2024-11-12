2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların Windows 10’dan 11’e geçiş yapmalarını sağlamak için Windows Update menüsünde uyarı göstermeye devam ediyor. Windows 11 22H2 ve 23H2 sürümlerinde olduğu gibi yeni yayınlanan 24H2 sürümü için de “Ücretsiz indirilmeye hazır” mesajı gösteriliyor.

Windows 11 24H2: Windows tarihinin en sorunlu güncellemesi 2 hf. önce eklendi

Windows 11 24H2 "ücretsiz" indirilmeye hazır!

Microsoft, Windows Update ekranında Windows 11 sürüm 24H2’nin indirilmeye hazır olduğunu ve kullanıcıların tek tıkla ücretsiz olarak yükseltebileceklerini belirtiyor. Aynı menüde Windows 10’da kalmak isteyen kullanıcılar için de bir seçenek sunuluyor.

Windows 10, %61 pazar payıyla şu anda en popüler işletim sistemi. Ancak, Microsoft 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Windows 10’a artık güncelleme vermeyeceğini, Pro ve Home sürümü kullananların 30 dolarlık ödemeyle güncellemeleri almaya devam edebileceğini söylüyor.

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Microsoft, baskıyı sürdürüyor: Windows 11'e ücretsiz güncelleyin!