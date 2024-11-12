Microsoft, baskıyı sürdürüyor: Windows 11'e ücretsiz güncelleyin!

Windows 11 24H2 "ücretsiz" indirilmeye hazır!
Microsoft, Windows Update ekranında Windows 11 sürüm 24H2’nin indirilmeye hazır olduğunu ve kullanıcıların tek tıkla ücretsiz olarak yükseltebileceklerini belirtiyor. Aynı menüde Windows 10’da kalmak isteyen kullanıcılar için de bir seçenek sunuluyor.
Windows 10, %61 pazar payıyla şu anda en popüler işletim sistemi. Ancak, Microsoft 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Windows 10’a artık güncelleme vermeyeceğini, Pro ve Home sürümü kullananların 30 dolarlık ödemeyle güncellemeleri almaya devam edebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir