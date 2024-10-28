Windows 11 24H2, Windows tarihinin en sorunlu güncellemesi olabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 24H2 ile çakışabilecek donanım veya programları kullanan belirli cihazlara uyumluluk engellemeleri uygulayarak çökmelere, performans sorunlarına, donmalara veya başka sorunlara sebebiyet veriyor. Kullanıcıların en son Windows 11 sürümüyle gelen yeni özellikleri deneyimleyebilmesi için yeni sürücü veya yazılım güncelleştirmelerinin yayınlanmasını beklemeleri gerekiyor.

Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek 3 gün önce eklendi

Mavi ekran hatası

Tam Boyutta Gör Özellikle ASUS’un X415KA ve X515KA modellerinde Windows 11 24H2 güncelleştirmesi, mavi ekran hatasına yol açabiliyor. Bu sorun, ASUS destek tarafından da onaylandı. Microsoft, bu cihazlar için güncelleme vermeyi durdurdu. Bu laptopları kullananlar yalnızca ASUS, kendi uygulaması veya Windows Update aracılığıyla bir cihaz güncellemesi yayınladığında güncellemeyi görebilecek.

Voicemeeter uygulamasını kullanıyorsanız, Windows 11 2024 güncellemesini yükledikten sonra uygulamayı açtığınızda bellek yönetimi hatasıyla birlikte mavi ekran ile karşılaşabilirsiniz. Bu hata, Voicemeeter sürücüsüyle Windows 11’in güncellenmiş bellek yöneticisi arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Microsoft, Voicemeeter’ı içeren kurulumlarda güncellemeyi duraklattı. Bu da VB-Audio yazılımıyla bir güncelleme yayınlandığında düzelecek.

Kameralar devre dışı

Windows 11 24H2’ye güncelledikten sonra yerleşik kameraların artık kullanılmadığını belirten kullanıcılar var. Kullanıcılar, nesne veya yüz algılama özellikleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarını söylüyor. Bu hata, Kamera uygulaması, Windows Hello yüz tanıma ve algılama amacıyla entegre kamerayı kullanan üçüncü parti uygulamaları etkiliyor. Microsoft, bu cihazlar için de güncellemeyi durdurdu. Laptoplarda entegre kamera yaygın olduğundan kaç cihazın etkilendiği belirsiz.

Safe Exam (Güvenli Sınav tarayıcısı) çalışmıyor

Safe Exam, üniversiteler, bankalar, şirketlerin dahili sınavlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan üçüncü parti bir çözüm, normal bir web tarayıcı olarak kullanılmıyor. Bu tarayıcının 3.7 veya daha alt sürümünü kullananlar, yeni Windows 11 güncellemesinden sonra sorun yaşadı. Microsoft, Güvenli Sınav tarayıcısını kullanan işletme ve üniversitelere yardımcısı olması açısından etkilenen cihazların Windows 11 24H2 güncellemesini indirmesini engelledi.

Easy Anti-Cheat yüklüyse dikkat!

Fortnite gibi popüler oyunlar için gerekli olan Easy Anti-Cheat yüklü bilgisayarlarda yeni Windows 11 güncellemesi sistem çökmesine yol açabiliyor. Bu sorun, özellikle güncel olmayan Easy Anti Cheat sürücüleri kullanıldığında Intel’in Alder Lake+ işlemcileri ve vPro teknolojisine sahip cihazları etkiliyor. Microsoft, eski sürücülere sahip cihazlar için güncellemeyi geçici olarak duraklattı.

Parmak izi sensörü çalışmıyor

Parmak izi okuyucusu olan laptop kullanan bazı kullanıcılar, sistemi kilitledikten sonra sorun yaşadıklarını belirtiyor. Windows Hello parmak iziyle kimlik doğrulama çalışmıyor, bilgisayarın kilidini PIN veya yüz tanımayla açmak gerekiyor. Microsoft, parmak izi okuyuculu bilgisayarlarda sorunu önlemek için güncellemeyi durdurdu.

Duvar kağıdı özelleştirme uygulamaları engelleniyor

Duvar kağıdı özelleştirme uygulaması kullanıyorsanız Windows 11 24H2 güncelleştirmesini yüklememenizi öneririz. Duvar kağıtlarının düzgün görüntülenememesinden uygulama içinde hata mesajlarına kadar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Microsoft’un önerisi ise; kullanılan duvar kağıdı uygulamasının güncellenmesi.

Asphalt 8 oyunu nedeniyle güncellemeyi alamıyor olabilirsiniz

Asphalt 8 Airborne adlı oyunun bilgisayarınızda yüklü olduğunu unutmuş olabilirsiniz ancak ilginç bir şekilde Windows 11 24H2 güncellemesinin görünmemesinin nedenlerinden biri de bu oyun. Güncellemede oyunun donmasına neden olabilecek veya oyuna devam etmek için yeniden başlatmayı gerektirecek bir hata var ve Microsoft, oyunun oynanabilmesi için Asphalt 8 yüklü cihazlara güncelleme vermeyi kesti.

Windows 11 24H2 sorunları bunlarla da sınırlı değil. Örneğin; Ethernet ve WiFi fark etmeksizin internete bağlanamama, Office uygulamalarının kullanılamaması gibi başka büyük sorunlar da çıkarttı.

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