Windows 11 24H2, Windows tarihinin en sorunlu güncellemesi olabilir

- Mavi ekran hatası
- Kameralar devre dışı
- Safe Exam (Güvenli Sınav tarayıcısı) çalışmıyor
- Easy Anti-Cheat yüklüyse dikkat!
- Parmak izi sensörü çalışmıyor
- Duvar kağıdı özelleştirme uygulamaları engelleniyor
- Asphalt 8 oyunu nedeniyle güncellemeyi alamıyor olabilirsiniz
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Mavi ekran hatası
Voicemeeter uygulamasını kullanıyorsanız, Windows 11 2024 güncellemesini yükledikten sonra uygulamayı açtığınızda bellek yönetimi hatasıyla birlikte mavi ekran ile karşılaşabilirsiniz. Bu hata, Voicemeeter sürücüsüyle Windows 11’in güncellenmiş bellek yöneticisi arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Microsoft, Voicemeeter’ı içeren kurulumlarda güncellemeyi duraklattı. Bu da VB-Audio yazılımıyla bir güncelleme yayınlandığında düzelecek.
Kameralar devre dışı
Windows 11 24H2’ye güncelledikten sonra yerleşik kameraların artık kullanılmadığını belirten kullanıcılar var. Kullanıcılar, nesne veya yüz algılama özellikleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarını söylüyor. Bu hata, Kamera uygulaması, Windows Hello yüz tanıma ve algılama amacıyla entegre kamerayı kullanan üçüncü parti uygulamaları etkiliyor. Microsoft, bu cihazlar için de güncellemeyi durdurdu. Laptoplarda entegre kamera yaygın olduğundan kaç cihazın etkilendiği belirsiz.
Safe Exam (Güvenli Sınav tarayıcısı) çalışmıyor
Safe Exam, üniversiteler, bankalar, şirketlerin dahili sınavlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan üçüncü parti bir çözüm, normal bir web tarayıcı olarak kullanılmıyor. Bu tarayıcının 3.7 veya daha alt sürümünü kullananlar, yeni Windows 11 güncellemesinden sonra sorun yaşadı. Microsoft, Güvenli Sınav tarayıcısını kullanan işletme ve üniversitelere yardımcısı olması açısından etkilenen cihazların Windows 11 24H2 güncellemesini indirmesini engelledi.
Easy Anti-Cheat yüklüyse dikkat!
Fortnite gibi popüler oyunlar için gerekli olan Easy Anti-Cheat yüklü bilgisayarlarda yeni Windows 11 güncellemesi sistem çökmesine yol açabiliyor. Bu sorun, özellikle güncel olmayan Easy Anti Cheat sürücüleri kullanıldığında Intel’in Alder Lake+ işlemcileri ve vPro teknolojisine sahip cihazları etkiliyor. Microsoft, eski sürücülere sahip cihazlar için güncellemeyi geçici olarak duraklattı.
Parmak izi sensörü çalışmıyor
Parmak izi okuyucusu olan laptop kullanan bazı kullanıcılar, sistemi kilitledikten sonra sorun yaşadıklarını belirtiyor. Windows Hello parmak iziyle kimlik doğrulama çalışmıyor, bilgisayarın kilidini PIN veya yüz tanımayla açmak gerekiyor. Microsoft, parmak izi okuyuculu bilgisayarlarda sorunu önlemek için güncellemeyi durdurdu.
Duvar kağıdı özelleştirme uygulamaları engelleniyor
Duvar kağıdı özelleştirme uygulaması kullanıyorsanız Windows 11 24H2 güncelleştirmesini yüklememenizi öneririz. Duvar kağıtlarının düzgün görüntülenememesinden uygulama içinde hata mesajlarına kadar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Microsoft’un önerisi ise; kullanılan duvar kağıdı uygulamasının güncellenmesi.
Asphalt 8 oyunu nedeniyle güncellemeyi alamıyor olabilirsiniz
Asphalt 8 Airborne adlı oyunun bilgisayarınızda yüklü olduğunu unutmuş olabilirsiniz ancak ilginç bir şekilde Windows 11 24H2 güncellemesinin görünmemesinin nedenlerinden biri de bu oyun. Güncellemede oyunun donmasına neden olabilecek veya oyuna devam etmek için yeniden başlatmayı gerektirecek bir hata var ve Microsoft, oyunun oynanabilmesi için Asphalt 8 yüklü cihazlara güncelleme vermeyi kesti.
Windows 11 24H2 sorunları bunlarla da sınırlı değil. Örneğin; Ethernet ve WiFi fark etmeksizin internete bağlanamama, Office uygulamalarının kullanılamaması gibi başka büyük sorunlar da çıkarttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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