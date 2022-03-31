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Yazılım devi Microsoft bu yılki Build 2022 geliştirici konferansının 24 - 26 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikle ilgili bilgiler resmi internet sitesinde yer aldı fakat şu an için Build 2022 ile ilgili çok fazla detay yok.

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Geliştirici konferansı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik için kayıtlar Nisan ayı sonunda başlayacak. Pandemi birçok ülkede biraz daha "sakin" seyretse de Microsoft konferansı fiziksel formatta yapmanın doğru olmadığını düşünüyor.

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Bazı pazarlara özel içerikler de sunulacak

Build 2022'de gerçekleştirilecek oturumların programı henüz açıklanmadı ancak konferansın önceki yıllardakiyle aynı doğrultuda ilerlemesi muhtemel görünüyor. İlk olarak, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın sunumu ile bir açılış konuşması gerçekleşecek.

Tüm önemli haberlerin etkinliğin bu bölümünde duyurulması bekleniyor. Ardından Windows, Edge, Azure, Visual Studio vb gibi ürünlerdeki çeşitli yeni özellikleri kapsayan teknik oturumlar yapılacak. Konferansta ayrıca bazı pazarlara özel içerikler de sunulacak.

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Microsoft Build 2022 geliştirici konferansının tarihi açıklandı