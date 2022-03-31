Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Build 2022 geliştirici konferansının tarihi açıklandı

    Microsoft'un bu yıl düzenleyeceği geliştirici konferansının tarihi belli oldu. Build 2022 etkinliği Mayıs ayının sonlarında yine dijital ortamda gerçekleştirilecek.
    Oy Ver

    Microsoft Build 2022 geliştirici konferansının tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft bu yılki Build 2022 geliştirici konferansının 24 - 26 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikle ilgili bilgiler resmi internet sitesinde yer aldı fakat şu an için Build 2022 ile ilgili çok fazla detay yok.

    Geliştirici konferansı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik için kayıtlar Nisan ayı sonunda başlayacak. Pandemi birçok ülkede biraz daha "sakin" seyretse de Microsoft konferansı fiziksel formatta yapmanın doğru olmadığını düşünüyor.

    Microsoft Build 2022 geliştirici konferansının tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Bazı pazarlara özel içerikler de sunulacak

    Build 2022'de gerçekleştirilecek oturumların programı henüz açıklanmadı ancak konferansın önceki yıllardakiyle aynı doğrultuda ilerlemesi muhtemel görünüyor. İlk olarak, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın sunumu ile bir açılış konuşması gerçekleşecek.

    Tüm önemli haberlerin etkinliğin bu bölümünde duyurulması bekleniyor. Ardından Windows, Edge, Azure, Visual Studio vb gibi ürünlerdeki çeşitli yeni özellikleri kapsayan teknik oturumlar yapılacak. Konferansta ayrıca bazı pazarlara özel içerikler de sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    S
    serpilxarslann 10 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 11 saat önce

    direk 10k

    LooF 11 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 9S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız