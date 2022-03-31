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    Chrome 100 yayınlandı: Yeni logo kullanıma sunuldu

    Google, ilk kullanıma sunduğu günden yaklaşık 14 yıl sonra Chrome tarayıcısının 100. sürümünü kullanıma sundu. Chrome 100 aynı zamanda sekiz yıl sonra tarayıcıya yeni logo da getirdi.
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    Chrome 100 yayınlandı: Yeni logo kullanıma sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık 1 ay boyunca beta kanallarda bulunmasının ardından Chrome 100, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS için kararlı bir sürümle yayınlandı. İlk olarak 2008 yılında sunulan Chrome, aradan geçen 14 yılda 100. sürümüne ulaştı. Yeni sürüm, yeni logoyu da beraberinde getirdi.

    Üç basamaklı sürüm numaralarına gelindi

    Google'ın Chrome tarayıcısı üç basamaklı sürüm numarasına ulaştı. Chrome 100, bazı yenilikler sunmasının haricinde logoyu da yeniledi. Tarayıcı, son olarak 2014 yılında logo değiştirmişti. Yeni sürümle beraber kullanıma başlanacak olan yeni logo, Google'ın diğer hizmetlerinde kullandığı logolarla benzerlik gösteriyor.

    Chrome 100 ile Google, pek fazla yeni özellik getirmedi ancak 28 adet güvenlik açığının düzeltildiğini açıkladı. Ayrıca gizlilik ve güvenlikle alakalı gelen iki özellikten birisinde tarayıcının ve şifrelerin güvende olduğunu kontrol edebilmek adına Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında 'Şimdi kontrol et'  seçeneği gelirken ikinci özellik olarak kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı koruması için Gelişmiş koruma geldi.

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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