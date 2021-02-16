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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor

    Bir milyar yükleme sayısına sahip olan ve büyük bir güvenlik açığı barındıran Android uygulaması SHAREit, üç aydır herhangi bir yama almadı.
    16 Şubat 2021, 23:00 (1 gün)
    7,7b
    3
    13
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    10

    1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor
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    Bir milyardan fazla indirilen popüler Android uygulaması, mobil cihazların güvenliğini tehdit eden bir güvenlik açığı içeriyor. Geliştiricinin keşfedilen ihlali üç aydan fazla bir süredir kapatamadığı bildirildi. SHAREit programının, kullanıcıların arkadaşlarıyla ve diğer cihazlarla dosya alışverişi yapmasına olanak tanıyan Android sürümünden bahsediyoruz.

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    Uygulamada tespit edilen güvenlik açıkları, uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazlarda uzaktan kötü amaçlı kod yürütülmesine izin veriyor. SHAREit uygulamasında yer alan bu kritik açık, Trend Micro uzmanları tarafından bildirildi. Uzmanlar, sorunun kökeninin, uygulama kodunun kullanımıyla ilgili gerekli kısıtlamaların olmamasından kaynaklandığını belirtiyorlar. Bu sayede, bir saldırgan yalnızca kendi kodunu çalıştırmakla kalmaz, aynı zamanda yerel olarak depolanan uygulama dosyalarının üzerine yazabilir ve cihaz sahibinin bilgisi olmadan üçüncü taraf uygulamalar yükleyebilir.

    1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor
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    iOS versiyonu güvenlik açığından etkilenmedi

    Rapor ayrıca, SHAREit uygulamasının, Check Point'teki güvenlik uzmanlarının 2018'de açıkladığı ve kullanıcıların hassas verilerini tehlikeye atabilen Man-in-the-Disk saldırısına karşı savunmasız olduğunu da gösteriyor. Trend Micro uzmanları, SHAREit uygulamasının geliştiricileriyle iletişim kurmaya çalıştıklarını, ancak iletişime geçemediklerini belirtiyorlar.

    Programın geliştiricileriyle bağlantı kurma girişimleri üç ay boyunca devam etti, ancak uzmanlardan gelen tüm talepler cevapsız kaldı. Uzmanlar ayrıca araştırmalarını Google ile paylaştıklarını ancak Play Store platformunun ne cevap verdiği konusunda ayrıntı vermeyeceklerini söylediler. SHAREit uygulamasının geliştiricileri, 200 ülkeden 1,8 milyar kişinin yazılımlarını kullandığını iddia ediyorlar. Uygulamadaki güvenlik açığı, dijital güvenlik uzmanlarına göre farklı bir kod tabanı kullanılarak yazıldığı için SHAREit'in iOS sürümünü kapsamıyor.



    https://www.zdnet.com/article/security-bugs-left-unpatched-in-android-app-with-one-billion-downloads/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    from softwave 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence uygulamanin guncellenmemesinden daha büyük sorun , google in bunu bildigi halde 3 aydir uygulamayi kaldirmamasi
    1 Yanıt Yanıtla +45
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xender tavsiye ederim. Bilgisayar ile wifi uzerinden aktarim yapabiliyorsunuz, internetsiz.
    Yanıtla +6
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    X Xloud 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığa parantez içinde İos alın yazın ama yer yok sanırım
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    S St1123 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar xiaomi nin paylaşma uygulamasını yükleyin hem reklamsız hemde basit.
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    Profes124 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanıyorum. Özellikle de internet yoksa iki telefona çok hızlı bir şekilde dosya transfer edebiliyorsunuz. Üstelik diğer telefonda uygulama yoksa kendini direkt oraya da yükleyebiliyor. Böyle şeylerle gündem olması üzücü.
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    F FederalAlmanya 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu yuzden ıos
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    K konusancpu 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    açık açık 1 milyar kullanıcının dosyaları güvensiz bir şekilde transfer yapılıyordu öyle mi
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    Sempron 3200 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben kullanmıyorum. Çok ta lazım değil.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olmasada olur
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    S shade_boi (Ali G) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hahah android çok güvenli.
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    from softwave 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence uygulamanin guncellenmemesinden daha büyük sorun , google in bunu bildigi halde 3 aydir uygulamayi kaldirmamasi
    1 Yanıt Yanıtla +45
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    E EmirhanXDW 17 sa. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Kesinlikle
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    X Xloud 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığa parantez içinde İos alın yazın ama yer yok sanırım
    Yanıtla +5
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xender tavsiye ederim. Bilgisayar ile wifi uzerinden aktarim yapabiliyorsunuz, internetsiz.
    Yanıtla +6
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    7727 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    3 etiket daha güvenlik açığı shareit Mobil Teknolojiler
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