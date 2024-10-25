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    Anlık Bildirim

    Microsoft CEO’sunun maaşı yüzde 63 zam ile 79 milyon dolar oldu

    Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın 2024 mali yılı tazminatı hisse senedi ödüllerinin de yardımıyla yüzde 63 artarak 79,1 milyon dolara yükseldi. Microsoft bu dönemde 3 trilyon dolarlık şirket oldu.
    Microsoft CEO’sunun maaşı yüzde 63 zam ile 79 milyon dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, CEO Satya Nadella'ya 2024 mali yılı için 30 milyon doların üzerinde bir maaş zammı verdi. Ancak bir dizi siber saldırı olmasaydı toplam paketi 5,5 milyon dolar daha yüksek olacaktı. Microsoft’un perşembe günü açıkladığı rapora göre, Nadella'nın toplam kazancı önceki yıl aldığı 48,5 milyon dolardan 79,1 milyon dolara yükseldi. Bu kazancın büyük bir kısmı hisse senedi ödemelerinden oluşuyor.

    Nadella para bastı

    Nadella'nın ücretinin nakit teşvik kısmı çoğunlukla Microsoft’un gelir ve işletme geliri hedefleriyle ilgili performansını dikkate alıyor. Normalde 10,66 milyon dolar olması beklenen nakit teşvik, Nadella’nın isteği üzerine 5,2 milyon dolara düşürüldü. Microsoft yönetim kurulunun açıklamasına göre, Nadella güvenlik konusunda kişisel bir sorumluluk üstlenmek amacıyla, mevcut performans metriklerinden farklı bir değerlendirme yapılmasını ve teşvik ödemesinin bu sorumluluğa uygun şekilde düşürülmesini istedi.

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, Çin’in ABD’li yetkililerin e-posta hesaplarını ihlal etmesine ilişkin bir rapor yayınlamasının ardından, Microsoft Temmuz 2023'te bu olayı kamuoyuna duyurmuştu. Ayrıca, Microsoft’un bazı üst düzey yöneticilerinin e-posta hesaplarına Rus istihbaratının eriştiği de Ocak ayında açıklanmıştı. İndirim talebi bu olaylarla ilgili.

    Öte yandan Microsoft'un güvenlik işi 2022 yılında 20 milyar dolardan fazla gelir elde etti ki bu rakam pek çok güvenlik şirketinin toplam gelirinden daha fazla. Bununla birlikte Microsoft'un hisseleri 30 Haziran 2024'te sona eren mali yıl boyunca yaklaşık yüzde 31,2 değer kazanmıştı.

    Microsoft’un bu değer artışının arkasında ise ChatGPT üreticisi OpenAI’a yaptığı yatırım ve yakın işbirliği yatıyor. Microsoft, OpenAI teknolojilerini ürünlerine entegre ederek üretken yapay zekanın yaygınlaşmasında öncü bir rol üstleniyor. Bu arada Yapay zeka çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın maaşı 2024 mali yılında 34,2 milyon dolar olmuştu. Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 2023 yılında 63,2 milyon dolar kazandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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