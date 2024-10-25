Microsoft CEO’sunun maaşı yüzde 63 zam ile 79 milyon dolar oldu

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Tam Boyutta Gör Microsoft, CEO Satya Nadella'ya 2024 mali yılı için 30 milyon doların üzerinde bir maaş zammı verdi. Ancak bir dizi siber saldırı olmasaydı toplam paketi 5,5 milyon dolar daha yüksek olacaktı. Microsoft’un perşembe günü açıkladığı rapora göre, Nadella'nın toplam kazancı önceki yıl aldığı 48,5 milyon dolardan 79,1 milyon dolara yükseldi. Bu kazancın büyük bir kısmı hisse senedi ödemelerinden oluşuyor.

Nadella para bastı

Nadella'nın ücretinin nakit teşvik kısmı çoğunlukla Microsoft’un gelir ve işletme geliri hedefleriyle ilgili performansını dikkate alıyor. Normalde 10,66 milyon dolar olması beklenen nakit teşvik, Nadella’nın isteği üzerine 5,2 milyon dolara düşürüldü. Microsoft yönetim kurulunun açıklamasına göre, Nadella güvenlik konusunda kişisel bir sorumluluk üstlenmek amacıyla, mevcut performans metriklerinden farklı bir değerlendirme yapılmasını ve teşvik ödemesinin bu sorumluluğa uygun şekilde düşürülmesini istedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, Çin’in ABD’li yetkililerin e-posta hesaplarını ihlal etmesine ilişkin bir rapor yayınlamasının ardından, Microsoft Temmuz 2023'te bu olayı kamuoyuna duyurmuştu. Ayrıca, Microsoft’un bazı üst düzey yöneticilerinin e-posta hesaplarına Rus istihbaratının eriştiği de Ocak ayında açıklanmıştı. İndirim talebi bu olaylarla ilgili.

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Öte yandan Microsoft'un güvenlik işi 2022 yılında 20 milyar dolardan fazla gelir elde etti ki bu rakam pek çok güvenlik şirketinin toplam gelirinden daha fazla. Bununla birlikte Microsoft'un hisseleri 30 Haziran 2024'te sona eren mali yıl boyunca yaklaşık yüzde 31,2 değer kazanmıştı.

Microsoft’un bu değer artışının arkasında ise ChatGPT üreticisi OpenAI’a yaptığı yatırım ve yakın işbirliği yatıyor. Microsoft, OpenAI teknolojilerini ürünlerine entegre ederek üretken yapay zekanın yaygınlaşmasında öncü bir rol üstleniyor. Bu arada Yapay zeka çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın maaşı 2024 mali yılında 34,2 milyon dolar olmuştu. Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 2023 yılında 63,2 milyon dolar kazandı.

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