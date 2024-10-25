Microsoft CEO’sunun maaşı yüzde 63 zam ile 79 milyon dolar oldu

Nadella para bastı
Nadella'nın ücretinin nakit teşvik kısmı çoğunlukla Microsoft’un gelir ve işletme geliri hedefleriyle ilgili performansını dikkate alıyor. Normalde 10,66 milyon dolar olması beklenen nakit teşvik, Nadella’nın isteği üzerine 5,2 milyon dolara düşürüldü. Microsoft yönetim kurulunun açıklamasına göre, Nadella güvenlik konusunda kişisel bir sorumluluk üstlenmek amacıyla, mevcut performans metriklerinden farklı bir değerlendirme yapılmasını ve teşvik ödemesinin bu sorumluluğa uygun şekilde düşürülmesini istedi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, Çin’in ABD’li yetkililerin e-posta hesaplarını ihlal etmesine ilişkin bir rapor yayınlamasının ardından, Microsoft Temmuz 2023'te bu olayı kamuoyuna duyurmuştu. Ayrıca, Microsoft’un bazı üst düzey yöneticilerinin e-posta hesaplarına Rus istihbaratının eriştiği de Ocak ayında açıklanmıştı. İndirim talebi bu olaylarla ilgili.
Öte yandan Microsoft'un güvenlik işi 2022 yılında 20 milyar dolardan fazla gelir elde etti ki bu rakam pek çok güvenlik şirketinin toplam gelirinden daha fazla. Bununla birlikte Microsoft'un hisseleri 30 Haziran 2024'te sona eren mali yıl boyunca yaklaşık yüzde 31,2 değer kazanmıştı.
Microsoft’un bu değer artışının arkasında ise ChatGPT üreticisi OpenAI’a yaptığı yatırım ve yakın işbirliği yatıyor. Microsoft, OpenAI teknolojilerini ürünlerine entegre ederek üretken yapay zekanın yaygınlaşmasında öncü bir rol üstleniyor. Bu arada Yapay zeka çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın maaşı 2024 mali yılında 34,2 milyon dolar olmuştu. Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 2023 yılında 63,2 milyon dolar kazandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu