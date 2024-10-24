Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek ve daha az işlemci kullanacak

Microsoft genellikle yeni özellikler sunmak veya yeni tehditlere karşı koruma sağlamak için aylık güncellemeler sunuyor. Windows 11 sürüm 24H2 ile birlikte, bileşenlerin paralel işlenmesi, sistem RAM'inin kullanımının ölçeklendirilmesi ve bileşenleri güncellemek için önbelleğin optimize edilmesi gibi optimizasyonlar sonucunda artık güncellemelerin daha hızlı yüklenecek ve donanımı daha verimli kullanacak.
%45 daha hızlı yükleme, %25 daha az CPU kullanımı
Bu değişiklikler sonucunda, aylık güncellemeler %45'e kadar daha hızlı yüklenecek ve %25'e kadar daha az CPU kullanacak. Ayrıca bazı sistemlerde yeniden başlatma süresi %40'a kadar düşecek. Microsoft, 22H2 ve 23H2 yüklü iki sistem üzerinde yaptığı testlerde, 24H2'nin her iki sürümü kullanan bilgisayara karşı da benzer sonuçlar elde ettiğini söylüyor.
Microsoft ayrıca Windows 11'e yönelik özellik güncellemelerinin indirme boyutlarını iyileştirerek yaklaşık 200 MB azalttığını belirtiyor. Bu azalma, cihazınızda Microsoft Store'dan yerleşik bir Windows uygulamasının en son sürümünün olup olmadığını kontrol ederek başarıldı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/23/24277844/microsoft-windows-11-24h2-windows-update-improvements https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/windows-11-version-24h2-improved-update-fundamentals/ba-p/4274431 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu