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    Anlık Bildirim

    Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek ve daha az işlemci kullanacak

    Microsoft, Windows 11'e yönelik son büyük güncellemesi olan 24H2 ile beraber, Windows Update'i önemli ölçüde daha hızlı hale getirdi ve işlemci kullanımını azalttı.
    Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'e yönelik son büyük güncellemesi olan 24H2 ile beraber Windows Update'i önemli ölçüde daha hızlı hale getirdi. Yazılım devi, bu ayın başlarında yayınlanan 24H2'nin, bir çok iyileştirmenin yanında, güncellemeleri yükleme süresini, yeniden başlatma süresini ve CPU kullanımını önemli ölçüde iyileştirdiğini belirttiyor.

    Microsoft genellikle yeni özellikler sunmak veya yeni tehditlere karşı koruma sağlamak için aylık güncellemeler sunuyor. Windows 11 sürüm 24H2 ile birlikte, bileşenlerin paralel işlenmesi, sistem RAM'inin kullanımının ölçeklendirilmesi ve bileşenleri güncellemek için önbelleğin optimize edilmesi gibi optimizasyonlar sonucunda artık güncellemelerin daha hızlı yüklenecek ve donanımı daha verimli kullanacak.

    %45 daha hızlı yükleme, %25 daha az CPU kullanımı

    Bu değişiklikler sonucunda, aylık güncellemeler %45'e kadar daha hızlı yüklenecek ve %25'e kadar daha az CPU kullanacak. Ayrıca bazı sistemlerde yeniden başlatma süresi %40'a kadar düşecek. Microsoft, 22H2 ve 23H2 yüklü iki sistem üzerinde yaptığı testlerde, 24H2'nin her iki sürümü kullanan bilgisayara karşı da benzer sonuçlar elde ettiğini söylüyor.

    Microsoft ayrıca Windows 11'e yönelik özellik güncellemelerinin indirme boyutlarını iyileştirerek yaklaşık 200 MB azalttığını belirtiyor. Bu azalma, cihazınızda Microsoft Store'dan yerleşik bir Windows uygulamasının en son sürümünün olup olmadığını kontrol ederek başarıldı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/23/24277844/microsoft-windows-11-24h2-windows-update-improvements https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/windows-11-version-24h2-improved-update-fundamentals/ba-p/4274431
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 15 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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