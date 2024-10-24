Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek ve daha az işlemci kullanacak

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'e yönelik son büyük güncellemesi olan 24H2 ile beraber Windows Update'i önemli ölçüde daha hızlı hale getirdi. Yazılım devi, bu ayın başlarında yayınlanan 24H2'nin, bir çok iyileştirmenin yanında, güncellemeleri yükleme süresini, yeniden başlatma süresini ve CPU kullanımını önemli ölçüde iyileştirdiğini belirttiyor.

Microsoft genellikle yeni özellikler sunmak veya yeni tehditlere karşı koruma sağlamak için aylık güncellemeler sunuyor. Windows 11 sürüm 24H2 ile birlikte, bileşenlerin paralel işlenmesi, sistem RAM'inin kullanımının ölçeklendirilmesi ve bileşenleri güncellemek için önbelleğin optimize edilmesi gibi optimizasyonlar sonucunda artık güncellemelerin daha hızlı yüklenecek ve donanımı daha verimli kullanacak.

Windows 11 Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor 9 sa. önce eklendi

%45 daha hızlı yükleme, %25 daha az CPU kullanımı

Bu değişiklikler sonucunda, aylık güncellemeler %45'e kadar daha hızlı yüklenecek ve %25'e kadar daha az CPU kullanacak. Ayrıca bazı sistemlerde yeniden başlatma süresi %40'a kadar düşecek. Microsoft, 22H2 ve 23H2 yüklü iki sistem üzerinde yaptığı testlerde, 24H2'nin her iki sürümü kullanan bilgisayara karşı da benzer sonuçlar elde ettiğini söylüyor.

Microsoft ayrıca Windows 11'e yönelik özellik güncellemelerinin indirme boyutlarını iyileştirerek yaklaşık 200 MB azalttığını belirtiyor. Bu azalma, cihazınızda Microsoft Store'dan yerleşik bir Windows uygulamasının en son sürümünün olup olmadığını kontrol ederek başarıldı.

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Windows 11 güncellemeleri artık daha hızlı yüklenecek