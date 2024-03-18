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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Copilot’u Windows 11 sağ tık menüsüne getiriyor

    Microsoft, Windows Copilot yapay zekasını işletim sistemine derinlemesine entegre etmeye devam ediyor. Görünüşe göre bir sonraki adımda Copilot, Windows 11 sağ tık menüsüne eklenecek.
    Microsoft, Copilot’u Windows 11 sağ tık menüsüne getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows Copilot’u mevcut Windows 11 işletim sistemine getirirken aynı zamanda yapay zeka aracını sistemin geri kalanına da yaymayı sürdürüyor. Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalara yapay zekayı ekleyen Microsoft, şimdi de Windows 11 sağ tık menüsüne Copilot’u eklemeyi planlıyor.

    Copilot sağ tık menüsüne geliyor

    Windows 11 Build 26080 veya daha yeni sürümlerde, bağlam menüsüne veya daha bilindik adıyla sağ tık menüsüne seçili dosyayı Copilot paneline göndermenizi sağlayan bir seçenek geliyor. Bu özellik aynı zamanda Not Defteri'ne eklenen Copilot’la da birlikte çalışacak gibi görünüyor. Zira özetleme işlemi için Not Defteri’ne yönlendirme yapılıyor. Öte yandan dosyayı Copilot’a gönderdiğinizde muhtemelen yan panel açılacak ve burada belge hakkında ilgili bağlamsa sorular sorulabilecek.

    Microsoft, Copilot’u Windows 11 sağ tık menüsüne getiriyor
    Bununla birlikte Copilot, Dosya Gezgini’ne böylelikle eklenmiş olsa da özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor. Üstteki görselden de görüleceği üzere herhangi bir dosyayı Copilot'a göndermek mümkün ancak gönderilen dosya hakkında kapsamlı soruların sorulup sorulamayacağı şimdilik muamma.

    Ayrıca, Dosya Gezgini'nin Copilot entegrasyonu sadece bu iki eylemle sınırlı kalmayabilir. Örneğin, Microsoft belgelerden birini Copilot'a gönderdiğinizde "yeniden yazma" özelliğini de sunabilir. Benzer şekilde, bir görüntü seçip Copilot'a gönderdiğinizde, "Büyüt" ve "Arka planı kaldır" işlemlerini yapabilmek mümkün olabilir. Şimdilik bu özellik test sürecinde ve nihai çıkışına kadar farklı seçeneklerin eklenmesi de muhtemel. Son olarak Microsoft'un Copilot'u Windows 11 Dosya Gezgini bağlam menüsüne ne zaman ekleyeceği henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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