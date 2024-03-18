Microsoft, Copilot’u Windows 11 sağ tık menüsüne getiriyor

Copilot sağ tık menüsüne geliyor
Windows 11 Build 26080 veya daha yeni sürümlerde, bağlam menüsüne veya daha bilindik adıyla sağ tık menüsüne seçili dosyayı Copilot paneline göndermenizi sağlayan bir seçenek geliyor. Bu özellik aynı zamanda Not Defteri'ne eklenen Copilot’la da birlikte çalışacak gibi görünüyor. Zira özetleme işlemi için Not Defteri’ne yönlendirme yapılıyor. Öte yandan dosyayı Copilot’a gönderdiğinizde muhtemelen yan panel açılacak ve burada belge hakkında ilgili bağlamsa sorular sorulabilecek.
Ayrıca, Dosya Gezgini'nin Copilot entegrasyonu sadece bu iki eylemle sınırlı kalmayabilir. Örneğin, Microsoft belgelerden birini Copilot'a gönderdiğinizde "yeniden yazma" özelliğini de sunabilir. Benzer şekilde, bir görüntü seçip Copilot'a gönderdiğinizde, "Büyüt" ve "Arka planı kaldır" işlemlerini yapabilmek mümkün olabilir. Şimdilik bu özellik test sürecinde ve nihai çıkışına kadar farklı seçeneklerin eklenmesi de muhtemel. Son olarak Microsoft'un Copilot'u Windows 11 Dosya Gezgini bağlam menüsüne ne zaman ekleyeceği henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.