Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows Copilot’u mevcut Windows 11 işletim sistemine getirirken aynı zamanda yapay zeka aracını sistemin geri kalanına da yaymayı sürdürüyor. Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalara yapay zekayı ekleyen Microsoft, şimdi de Windows 11 sağ tık menüsüne Copilot’u eklemeyi planlıyor.

Copilot sağ tık menüsüne geliyor

Windows 11 Build 26080 veya daha yeni sürümlerde, bağlam menüsüne veya daha bilindik adıyla sağ tık menüsüne seçili dosyayı Copilot paneline göndermenizi sağlayan bir seçenek geliyor. Bu özellik aynı zamanda Not Defteri'ne eklenen Copilot’la da birlikte çalışacak gibi görünüyor. Zira özetleme işlemi için Not Defteri’ne yönlendirme yapılıyor. Öte yandan dosyayı Copilot’a gönderdiğinizde muhtemelen yan panel açılacak ve burada belge hakkında ilgili bağlamsa sorular sorulabilecek.

Bununla birlikte Copilot, Dosya Gezgini’ne böylelikle eklenmiş olsa da özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor. Üstteki görselden de görüleceği üzere herhangi bir dosyayı Copilot'a göndermek mümkün ancak gönderilen dosya hakkında kapsamlı soruların sorulup sorulamayacağı şimdilik muamma.

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Ayrıca, Dosya Gezgini'nin Copilot entegrasyonu sadece bu iki eylemle sınırlı kalmayabilir. Örneğin, Microsoft belgelerden birini Copilot'a gönderdiğinizde "yeniden yazma" özelliğini de sunabilir. Benzer şekilde, bir görüntü seçip Copilot'a gönderdiğinizde, "Büyüt" ve "Arka planı kaldır" işlemlerini yapabilmek mümkün olabilir. Şimdilik bu özellik test sürecinde ve nihai çıkışına kadar farklı seçeneklerin eklenmesi de muhtemel. Son olarak Microsoft'un Copilot'u Windows 11 Dosya Gezgini bağlam menüsüne ne zaman ekleyeceği henüz belli değil.

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Microsoft, Copilot’u Windows 11 sağ tık menüsüne getiriyor