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    Microsoft, desteğini kestiği Windows 7 için Yeni Edge’i dağıtmaya başladı

    Yazılım devi Yeni Edge tarayıcısının kullanım oranını arttırmak istiyor.
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, desteğini kestiği Windows 7 için Yeni Edge’i dağıtmaya başladı
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    Microsoft, geçtiğimiz ocak ayında desteğini kestiği Windows 7 işletim sistemini bir anda hatırladı. Yeni Edge tarayıcısının stabil sürümünü henüz yeni sunan firma kullanım oranını arttırmak istiyor.

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    Windows 7'ye güvenlik yaması yok ama yeni tarayıcı var

    KB4567409 numaralı yeni güncelleme son kullanıcı odaklı Windows 7 sürümleri için Windows Update yoluyla dağıtılmaya başlandı. İsteğe bağlı olarak sunulan güncelleştirme alışılagelmiş güncelleştirmelerin aksine Microsoft’un Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını yüklüyor.

    İsteyen kullanıcıların Windows 10’daki stratejinin aksine görmezden gelmekte serbest bırakıldığı güncelleştirmeyi yükleyen kullanıcıların görev çubuğuna ve masaüstüne Yeni Edge tarayıcısının kısayolu eklenecek ve dileyen Explorer’ı kullanmaya devam edebilecek.

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    Önceden Edge tarayıcısının yüklendiği sistemlerde ise kısayollar yenilenecek. Son olarak varsayılan tarayıcı tercihinde zorla bir değişikliğe gidilmemesi Microsoft adına güzel bir davranış olarak güncellemeyle birlikte yerini almış.



    https://mspoweruser.com/microsoft-pushes-out-new-edge-to-windows-7-users/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 1 sa.
    windows 10 yağ gibi akıyor ssd alamayacak kadar yoksul kişiler w10 çok kötü kötü diye konuşuyorlar
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    lterlemez 1 sa.
    Totomla güldüm bu habere...
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa.
    İşlerine nasıl gelirse işte.
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    Mion 3 sa.
    Opera varken pfttt...
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    Clusive 4 sa.
    6-7 aydır kullanıyorum, cidden çok güzel ve stabil bir tarayıcı. Güzel bir gelişme. Windows 7 kullanan çok kullanıcı var.
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