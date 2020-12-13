Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor

Microsoft’ın pratik özelliklerle donatmaya devam ettiği Chromium Edge tarayıcı yakında görsel açıdan daha albenili hale gelecek.
Edge tarayıcı daha da özelleştirilebilir hale geliyor
Edge Canary sürümüne gelen yeni özellik sayesinde tarayıcının renk şeması değiştirilebilecek. Şimdilik Microsoft’un belirlediği bazı renkler arasından seçim yapılabilmesine imkan tanınsa da ileride kullanıcılara sunulacak renk paleti üzerinden daha özel renklerde tarayıcıya uygulanabilecek.
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Özelliği denemek isteyen kullanıcılarınsa önce Canary Edge sürümünü yüklemeleri ve ardından Edge://flags bölümünden Theme Picker’ı bulup açtıktan sonra tarayıcıyı yeniden başlatması gerekiyor.
https://www.windowslatest.com/2020/12/12/microsoft-edge-is-getting-a-new-color-themes-feature-to-enable-fresh-look/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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(şaka maka güzelmiş xD, MS'in tek iyi yaptığı iş kişiselleştirme çözümleri)