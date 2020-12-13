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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor

    Tarayıcı özelleştirme denilince akla gelen temalar seçeneğine bir yenisi ekleniyor. Chromium tabanlı Edge tarayıcı yakında istenilen renge bürünebilecek.
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    Tarayıcılar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor
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    Microsoft’ın pratik özelliklerle donatmaya devam ettiği Chromium Edge tarayıcı yakında görsel açıdan daha albenili hale gelecek.

    Edge tarayıcı daha da özelleştirilebilir hale geliyor

    Edge Canary sürümüne gelen yeni özellik sayesinde tarayıcının renk şeması değiştirilebilecek. Şimdilik Microsoft’un belirlediği bazı renkler arasından seçim yapılabilmesine imkan tanınsa da ileride kullanıcılara sunulacak renk paleti üzerinden daha özel renklerde tarayıcıya uygulanabilecek.

    Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor
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    [bkzh=127775]

    Özelliği denemek isteyen kullanıcılarınsa önce Canary Edge sürümünü yüklemeleri ve ardından Edge://flags bölümünden Theme Picker’ı bulup açtıktan sonra tarayıcıyı yeniden başlatması gerekiyor.



    https://www.windowslatest.com/2020/12/12/microsoft-edge-is-getting-a-new-color-themes-feature-to-enable-fresh-look/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    EdgeHTML'a dönmezlerse pek şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Opera'nın hali ortada.
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    recplayer 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Logosu internet explorera benzediği için aynısı sanıp hiç açmadım bile, benim gibi düşünüp kullanmamış çok insan vardır eminim
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    bkaakco (Berk ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tarayıcı çıktığından beri çok iyi. Umarım bozmazlar.
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    ingilizceturkcekelime (Sedat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkesin bir önyargısı var Edge'e karşı ama bir süredir kullanıyorum. Şans vermeniz yararınıza olacaktır arkadaşlar. Eklenti problemi zaten yok. Google chrome mağazasını kullanabiliyor. (Opera gibi) Şifreler, sık kullanılanlar aktarılabiliyor. Dediğim gibi diğerlerine nazaran çok daha performanslı geldi bana.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yenilikten sonra edge nin kullanıcıları 5 kat artacaktır.Çoğğ büyük yenilik.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Severim edgeyi çoğ şükeladır 😃
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar forumda yazı yazamıyorum nedeni ne olabilir
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    bu sorunun yeri burasımı
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vay be, ne büyük yenilik(!)

    (şaka maka güzelmiş xD, MS'in tek iyi yaptığı iş kişiselleştirme çözümleri)
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