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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı Microsoft Edge tarayıcı için büyük bir güncelleme geliyor

    Microsoft, Edge tarayıcısına daha öne hiç olmadığı kadar yoğunlaşmış durumda. Yazılım devi Edge’e tarayıcı içi görsel düzenleme özelliği gibi büyük yenilikler getiriyor.
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    microsoft edge Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Edge web tarayıcısına kısa süre içinde bazı büyük özellik güncellemeleri getirecek. Microsoft halihazırda yeni yapay zeka destekli Bing Image Creator'ı Edge kenar çubuğuna eklemişti. Bundan daha önce de Bing arama motorunun ChatGPT benzeri sohbet modunu da kenar çubuğuna eklemişti. Şimdi ise daha fazlası geliyor.

    Edge'e önemli yenilikler geliyor

    Microsoft Edge tarayıcı için büyük bir güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yayınladığı blog gönderisinde Edge'e yakında tarayıcının içinden web görüntülerini hem kaydetme hem de düzenleme yeteneği ekleyeceğini duyurdu. Böylece bir dizi üçüncü parti edit uygulamasına ihtiyaç kalmayacak. Bu özellik ile PC veya MacOS’ta tarayıcı içinde herhangi bir web görüntüsünü sağ tıklayarak düzenlemek mümkün olacak. Bu menüden kırpma, ışık, renk ve filtreler eklenebilecek.

    Microsoft Edge tarayıcı için büyük bir güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Edge'e gelen bir diğer yeni özellik ise Drop olarak adlandırılıyor. Edge kenar çubuğuna dahil ediliyor ve Edge’e bir cihazdan başka bir cihaza fotoğraf, not ve diğer dosyaları paylaşma yeteneği kazandırıyor. Bunun yanında Edge’in verimlilik modunda da bazı iyileştirmeler yapılıyor. Örneğin dizüstü bilgisayarınızın pili bitiyorsa Edge otomatik olarak pil kullanımını azaltmak için verimlilik moduna giriyordu. Şimdi ise iki yeni mod ekleniyor: Dengeli Tasarruf ve Maksimum Tasarruf. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki Edge sürümlerinde gelmesi bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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