Microsoft Edge, bölünmüş ekran özelliği kazandı ancak gizli

Microsoft Edge bölünmüş ekran özelliği nasıl kullanılır?
Edge içinde web sayfalarını yan yana getirmek için adres satırının yanındaki ayraç simgesine tıklamak yeterli oluyor. Yan yana iki sayfa tek bir sekmede görüntülenirken ortada Edge kenar çubuğu çıkmıyor ve işletim sisteminin bölünmüş ekran özelliği gibi istenilen boyutta ayarlanabiliyor. Edge’in yeni özelliğini kullanmak için ayarlardan bölünmüş ekranı etkinleştirmek gerekiyor.
- Adres çubuğuna “edge://flags/#edge-split-screen” yazın.
- Microsoft Edge Split Screen yanındaki açılır menüye tıklayın ve “Enabled” olarak ayarlayın.
- Tarayıcıyı yeniden başlatın.
- Adres çubuğunda yeni bir bölme düğmesi göreceksiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı