Microsoft Edge, bölünmüş ekran özelliği kazandı ancak gizli

Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge web tarayıcısına iki web sayfasını tek bir sekme altında çalıştırma yeteneği kazandıran yeni özelliğini tüm Windows ve Mac kullanıcılarına açtı. Bölünmüş ekran özelliğiyle iki web sayfasını yan yana çalıştırmak artık mümkün ancak bu özelliği kullanmak için son sürümü indirmek veya güncellemek yeterli olmuyor.

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Microsoft Edge bölünmüş ekran özelliği nasıl kullanılır?

Edge içinde web sayfalarını yan yana getirmek için adres satırının yanındaki ayraç simgesine tıklamak yeterli oluyor. Yan yana iki sayfa tek bir sekmede görüntülenirken ortada Edge kenar çubuğu çıkmıyor ve işletim sisteminin bölünmüş ekran özelliği gibi istenilen boyutta ayarlanabiliyor. Edge’in yeni özelliğini kullanmak için ayarlardan bölünmüş ekranı etkinleştirmek gerekiyor.

Adres çubuğuna “edge://flags/#edge-split-screen” yazın. Microsoft Edge Split Screen yanındaki açılır menüye tıklayın ve “Enabled” olarak ayarlayın. Tarayıcıyı yeniden başlatın. Adres çubuğunda yeni bir bölme düğmesi göreceksiniz.

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Microsoft Edge, bölünmüş ekran özelliği kazandı