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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek

    Yazılım devi, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı giderek daha gelişmiş özelliklerle zenginleştirmeye devam ediyor. Son özellik Edge tarayıcının performansını daha da arttıracak.
    18 Nisan 2021, 23:57 (1 sa.)
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek
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    Microsoft Chromium tabanlı hale getirdiği Edge tarayıcıyı Chrome’un daha önüne taşımaya kararlı. Yeni özellik performansa yönelik.

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    Performans modu

    Edge Canary sürümünde ortaya çıkan performans modu tarayıcıyı işlemci, bellek ve batarya durumuna göre daha seri hale getiriyor.

    Kullanım senaryosuna göre etkisi değişebilen performans modu açıldığında sekmeler de uykuya geçmiyor. Kullanıcılara yavaş yavaş dağıtılmaya başlanan özellik -enable-features=msPerformanceModeTogle komutuyla açılabiliyor.

    Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek
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    Ayrıca Bkz. "Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak"

    Son olarak bazı kullanıcılara sunulan PDF düzenleme özelliği oldukça kullanışlı olabilir. PDF dosyalarının üzerinde çizim yapılmasına ek olarak artık metin eklenebilmesine imkan tanıyan son Edge Canary sürümü dolu dolu geliyor.



    https://mspoweruser.com/the-microsoft-edge-browser-now-offers-a-performance-mode/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Edge telefonda da bilgisayarda da süper çalışıyor. Senkronizasyon da süper...
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    explorer'ı chrome indirmek için kullanırdık :) edge fena değil gibi arada kullanıyorum , geliştirmeleri güzel olur
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Chromium ile işe yarar hale geldi. Yoksa orjinal Edge de çöp idi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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