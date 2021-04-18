Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek

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Microsoft Chromium tabanlı hale getirdiği Edge tarayıcıyı Chrome’un daha önüne taşımaya kararlı. Yeni özellik performansa yönelik.

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Performans modu

Edge Canary sürümünde ortaya çıkan performans modu tarayıcıyı işlemci, bellek ve batarya durumuna göre daha seri hale getiriyor.

Kullanım senaryosuna göre etkisi değişebilen performans modu açıldığında sekmeler de uykuya geçmiyor. Kullanıcılara yavaş yavaş dağıtılmaya başlanan özellik -enable-features=msPerformanceModeTogle komutuyla açılabiliyor.

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Ayrıca Bkz. "Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak"

Son olarak bazı kullanıcılara sunulan PDF düzenleme özelliği oldukça kullanışlı olabilir. PDF dosyalarının üzerinde çizim yapılmasına ek olarak artık metin eklenebilmesine imkan tanıyan son Edge Canary sürümü dolu dolu geliyor.

https://mspoweruser.com/the-microsoft-edge-browser-now-offers-a-performance-mode/

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