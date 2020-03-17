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    Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı

    Teknoloji devlerinden Microsoft, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren Microsoft Store perakende mağazalarını kapattığını açıkladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı

    Tüm dünyada panik ve endişe yaratmaya devam eden Koronavirüs salgını, şirketlerin olağan akışını etkilemeye devam ediyor. Teknoloji devi Microsoft, COVID-19 Koronavirüs enfeksiyonu salgını nedeniyle tüm Microsoft Store perakende mağazalarının kapatıldığını duyurdu.

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    Tekrar açılacağı tarih belli değil

    Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'ten fazla, Kanada'da yedi, Porto Riko, Avustralya ve İngiltere'de birer tane mağazası var. Microsoft Store resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda ise, çalışanların ve müşterilerin güvenliği için böyle bir karar alındığı belirtilirken, mağazaların bu süreç içinde çevrimiçi olarak hizmet vereceği açıklandı.


    Personeline evden çalışma teklifini sunan ilk şirketlerden biri olan Microsoft, mağazaların askıya alınma süresinin ne kadar süreceğini ise belirtmedi. Geçtiğimiz günlerde de Apple ve Nike dahil olmak üzere birçok şirket, küresel Koronavirüs enfeksiyonu salgını nedeniyle mağazalarını kapattığını duyurmuştu.



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