Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı

Tüm dünyada panik ve endişe yaratmaya devam eden Koronavirüs salgını, şirketlerin olağan akışını etkilemeye devam ediyor. Teknoloji devi Microsoft, COVID-19 Koronavirüs enfeksiyonu salgını nedeniyle tüm Microsoft Store perakende mağazalarının kapatıldığını duyurdu.

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Tekrar açılacağı tarih belli değil

Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'ten fazla, Kanada'da yedi, Porto Riko, Avustralya ve İngiltere'de birer tane mağazası var. Microsoft Store resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda ise, çalışanların ve müşterilerin güvenliği için böyle bir karar alındığı belirtilirken, mağazaların bu süreç içinde çevrimiçi olarak hizmet vereceği açıklandı.



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evden çalışma teklifini sunan ilk şirketlerden biri olan Microsoft, mağazalarınne kadar süreceğini ise belirtmedi. Geçtiğimiz günlerde devedahil olmak üzere birçok şirket, küresel Koronavirüs enfeksiyonu salgını nedeniyleduyurmuştu.