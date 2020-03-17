Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

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Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Redmi markası altındaki yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanla birlikte piyasaya sürdüğü Redmi Note 9 Pro ve Pro Max modellerine alternatif geliyor.

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Dört arka kamera ile geliyor

Redmi Note 9S olarak adlandırılan cihaz 23 Mart tarihinde Singapur'da düzenlenecek olane etkinlikle tanıtılacak. Yayınlanan görsellere bakılırsa cihaz, şirketin DotDisplay olarak adlandırdığı delikli ekran ve dört arka kamera ile piyasaya sürülecek. Merlin kod adına sahip olan akıllı telefonun model numarasının ise M2003J6A1G olduğu belirtilmiş.

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Note 9 Pro serisi Snapdragon 720G yonga seti üzerine inşa edilmiş durumda. Ancak Note 9S'in Snapdragon veya MediaTek yonga setlerinden hangisini kullanacağı şimdilik belirsiz. FHD+ çözünürlükte ekranla gelmesi beklenen cihazın Note 9 Pro'daki 6.67 inç ekrana kıyasla biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Note 9S modelinin diğer özellikleri arasında ise 4/6GB RAM, 64/128GB depolama birimi, 18W hızlı şarj ve 5.020 mAh pil yer alıyor.

https://twitter.com/xiaomishka/status/1239125461734653953

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