Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

    Geçtiğimiz hafta Redmi Note 9 Pro ve Pro Max modellerini tanıtan Xiaomi, bu serinin dört arka kameraya sahip yeni üyesini önümzüdeki hafta Singapur'da düzenleyecceği etkinlikle görücüye çıkaracak.
    4 gün
    4,3b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Redmi markası altındaki yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanla birlikte piyasaya sürdüğü Redmi Note 9 Pro ve Pro Max modellerine  alternatif geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı"

    Dört arka kamera ile geliyor

    Redmi Note 9S olarak adlandırılan cihaz 23 Mart tarihinde Singapur'da düzenlenecek olane etkinlikle tanıtılacak. Yayınlanan görsellere bakılırsa cihaz, şirketin DotDisplay olarak adlandırdığı delikli ekran ve dört arka kamera ile piyasaya sürülecek. Merlin kod adına sahip olan akıllı telefonun  model numarasının ise M2003J6A1G olduğu belirtilmiş.

    Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Note 9 Pro serisi Snapdragon 720G yonga seti üzerine inşa edilmiş durumda. Ancak Note 9S'in Snapdragon veya MediaTek yonga setlerinden hangisini kullanacağı şimdilik belirsiz. FHD+ çözünürlükte ekranla gelmesi beklenen cihazın Note 9 Pro'daki 6.67 inç ekrana kıyasla biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Note 9S modelinin diğer özellikleri arasında ise 4/6GB RAM, 64/128GB depolama birimi, 18W hızlı şarj ve 5.020 mAh pil yer alıyor.



    https://twitter.com/xiaomishka/status/1239125461734653953 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Name and Shame 3 gün yeni yorumcu celik44
    Ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum sadece fikrimi belirtiyorum.



    Basmakalıp sözlerden kurtulun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    celik44 (hmt çlk) 4 gün
    Virüsü dünyanın başına bela etti işine bakıyor Çinliler
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı 3 gün Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak 3 gün EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi 3 gün Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi 3 gün Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı 3 gün Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması! 3 gün RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı 3 gün Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor 3 gün CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek 3 gün Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı 3 gün Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı 3 gün Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir 3 gün 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu Sonraki Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi 4 gün TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek 4 gün Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında 4 gün Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah 4 gün Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü 4 gün Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir 4 gün Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler 4 gün Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım! 4 gün Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı 4 gün Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir 4 gün Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak 4 gün Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı 4 gün AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor 4 gün Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı 4 gün Fiyat segmentinde 802.11ac bir artı "Tenda AC5 router incelemesi" 4 gün Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim