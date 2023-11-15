Oyunculara müjde: Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu

Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu
Kaçıranlar için Microsoft Store, uzun yıllardır uygulamaların hangi sürücüye veya dizine kurulacağı konusunda kısıtlamaya sahip. Windows 11 özelinde yayınlanan yeni güncelleme ise (sürüm 22310) bu soruna çözüm getiriyor. Artık doğrudan Microsoft Store'dan bir oyun satın aldığınızda, yüklemek için bilgisayarınızda bir sürücü veya konum seçebileceksiniz.
Yukarıda da görebileceğiniz gibi bir uygulama indirmeden önce oyunun nereye kurulacağını dair bilgi ekranı ile karşılaşıyoruz. Burada yer alan Oyun yükleme seçenekleri bölümü ve Microsoft Mağaza Ayarları sayfası üzerinden varsayılan sürücüyü değiştirebiliyorsunuz. Bu işlevselliğin halihazırda Xbox Uygulaması ve UWP oyunlarında mevcut olduğunu belirtelim. Ancak şu ana kadar yalnızca Xbox Uygulaması (bir Xbox Game Pass) aracılığıyla satın alınan veya kiralanan oyunlarda kullanılıyordu.
Microsoft Store'un bu işlevselliğe sahip olması neden on yıldan fazla sürdü? Bunu söylemek zor. Ayrıca bu özelliğin Windows 10 özelinde kullanıma sunulup sunulmayacağı da halen belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.