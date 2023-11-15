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    Oyunculara müjde: Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu

    Microsoft Store, uzun yıllardır beklenen özelliğe nihayet kavuştu. Kullanıcılar artık satın aldıkları uygulamalar için yükleme konumu belirleyebilecek. İşte detaylar...
    Oyunculara müjde: Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, PC oyunculuğu söz konusu olduğunda Xbox uygulaması ve PC Game Pass sayesinde son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Ancak Microsoft Store'un hantal ve kısıtlı yapısı, oyuncuların halen Steam, Battle.net, EA Play, Ubisoft Connect ve Epic Games Store gibi uygulamalara yönelmelerine neden oluyor. Son olarak Microsoft, mağazadaki en büyük sorunlarından birine çözüm getirdi. 

    Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu

    Kaçıranlar için Microsoft Store, uzun yıllardır uygulamaların hangi sürücüye veya dizine kurulacağı konusunda kısıtlamaya sahip. Windows 11 özelinde yayınlanan yeni güncelleme ise (sürüm 22310) bu soruna çözüm getiriyor. Artık doğrudan Microsoft Store'dan bir oyun satın aldığınızda, yüklemek için bilgisayarınızda bir sürücü veya konum seçebileceksiniz.

    Yukarıda da görebileceğiniz gibi bir uygulama indirmeden önce oyunun nereye kurulacağını dair bilgi ekranı ile karşılaşıyoruz. Burada yer alan Oyun yükleme seçenekleri bölümü ve Microsoft Mağaza Ayarları sayfası üzerinden varsayılan sürücüyü değiştirebiliyorsunuz. Bu işlevselliğin halihazırda Xbox Uygulaması ve UWP oyunlarında mevcut olduğunu belirtelim. Ancak şu ana kadar yalnızca Xbox Uygulaması (bir Xbox Game Pass) aracılığıyla satın alınan veya kiralanan oyunlarda kullanılıyordu. 

    Microsoft Store'un bu işlevselliğe sahip olması neden on yıldan fazla sürdü? Bunu söylemek zor. Ayrıca bu özelliğin Windows 10 özelinde kullanıma sunulup sunulmayacağı da halen belirsiz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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