Tam Boyutta Gör Microsoft, PC oyunculuğu söz konusu olduğunda Xbox uygulaması ve PC Game Pass sayesinde son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Ancak Microsoft Store'un hantal ve kısıtlı yapısı, oyuncuların halen Steam, Battle.net, EA Play, Ubisoft Connect ve Epic Games Store gibi uygulamalara yönelmelerine neden oluyor. Son olarak Microsoft, mağazadaki en büyük sorunlarından birine çözüm getirdi.

Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu

Kaçıranlar için Microsoft Store, uzun yıllardır uygulamaların hangi sürücüye veya dizine kurulacağı konusunda kısıtlamaya sahip. Windows 11 özelinde yayınlanan yeni güncelleme ise (sürüm 22310) bu soruna çözüm getiriyor. Artık doğrudan Microsoft Store'dan bir oyun satın aldığınızda, yüklemek için bilgisayarınızda bir sürücü veya konum seçebileceksiniz.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi bir uygulama indirmeden önce oyunun nereye kurulacağını dair bilgi ekranı ile karşılaşıyoruz. Burada yer alan Oyun yükleme seçenekleri bölümü ve Microsoft Mağaza Ayarları sayfası üzerinden varsayılan sürücüyü değiştirebiliyorsunuz. Bu işlevselliğin halihazırda Xbox Uygulaması ve UWP oyunlarında mevcut olduğunu belirtelim. Ancak şu ana kadar yalnızca Xbox Uygulaması (bir Xbox Game Pass) aracılığıyla satın alınan veya kiralanan oyunlarda kullanılıyordu.

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Microsoft Store'un bu işlevselliğe sahip olması neden on yıldan fazla sürdü? Bunu söylemek zor. Ayrıca bu özelliğin Windows 10 özelinde kullanıma sunulup sunulmayacağı da halen belirsiz.

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Oyunculara müjde: Microsoft Store beklenen özelliğe kavuştu