Tam Boyutta Gör Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi başladı. Xbox ve PC oyunlarında %95’a varan indirimler sunuluyor. İndirime giren oyunlar arasında Red Dead Redemption 2’nin fiyatı dikkat çekiyor.

Red Dead Redemption 2, 154,77 TL'ye düştü

Red Dead Redemption 2’nin Standart Sürümü yüzde 67 indirimle 469 TL’den 154,77 TL’ye düştü. Şu an diğer Xbox, PC ve PS oyun mağazalarında çok daha yüksek fiyatlara satılıyor.

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İndirimler 12 Ocak’a kadar devam edecek. İndirimlerden Xbox ve PC kullanıcıları faydalanabiliyor.

Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı 8 sa. önce eklendi

Öne Çıkan Diğer İndirimli Oyunlar

Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü: 899 TL > 539,40 TL

Mortal Kombat 11: 349 TL > 69,80 TL

XCOM 2: 237,50 TL > 11,87 TL

FC 24 Standart Sürüm: 1.399 TL > 489,99 TL

Moving Out 2: 349 TL > 226,85 TL

Diablo IV Standart Edition: 1.419 TL > 851,40 TL

Cyberpunk 2077: 799 TL > 399,50 TL

Dark Souls III: 1.049 TL > 524,50 TL

Remnat II Standart Edition: 475 TL > 285 TL

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Red Dead Redemption 2, Microsoft Store'da 154 TL'ye düştü