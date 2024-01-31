Red Dead Redemption 2, Microsoft Store'da 154 TL'ye düştü!

Red Dead Redemption 2, 154,77 TL'ye düştü
Red Dead Redemption 2’nin Standart Sürümü yüzde 67 indirimle 469 TL’den 154,77 TL’ye düştü. Şu an diğer Xbox, PC ve PS oyun mağazalarında çok daha yüksek fiyatlara satılıyor.
Satın almak için tıklayın: Red Dead Redemption 2
İndirimler 12 Ocak’a kadar devam edecek. İndirimlerden Xbox ve PC kullanıcıları faydalanabiliyor.
Öne Çıkan Diğer İndirimli Oyunlar
- Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü: 899 TL > 539,40 TL
- Mortal Kombat 11: 349 TL > 69,80 TL
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- FC 24 Standart Sürüm: 1.399 TL > 489,99 TL
- Moving Out 2: 349 TL > 226,85 TL
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- Dark Souls III: 1.049 TL > 524,50 TL
- Remnat II Standart Edition: 475 TL > 285 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.