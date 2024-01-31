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    Anlık Bildirim

    Red Dead Redemption 2, Microsoft Store'da 154 TL'ye düştü!

    Microsoft Store'da başlayan Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi kapsamında Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 154 TL'ye düştü. Xbox sahipleri için RDR 2'de kaçırılmayacak fırsat başladı.
    Red Dead Redemption 2, Microsoft Store'da 154 TL'ye düştü Tam Boyutta Gör
    Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi başladı. Xbox ve PC oyunlarında %95’a varan indirimler sunuluyor. İndirime giren oyunlar arasında Red Dead Redemption 2’nin fiyatı dikkat çekiyor.

    Red Dead Redemption 2, 154,77 TL'ye düştü

    Red Dead Redemption 2’nin Standart Sürümü yüzde 67 indirimle 469 TL’den 154,77 TL’ye düştü. Şu an diğer Xbox, PC ve PS oyun mağazalarında çok daha yüksek fiyatlara satılıyor.

    Satın almak için tıklayın: Red Dead Redemption 2

    İndirimler 12 Ocak’a kadar devam edecek. İndirimlerden Xbox ve PC kullanıcıları faydalanabiliyor.

    Öne Çıkan Diğer İndirimli Oyunlar

    • Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü: 899 TL > 539,40 TL
    • Mortal Kombat 11: 349 TL > 69,80 TL
    • XCOM 2: 237,50 TL > 11,87 TL
    • FC 24 Standart Sürüm: 1.399 TL > 489,99 TL
    • Moving Out 2: 349 TL > 226,85 TL
    • Diablo IV Standart Edition: 1.419 TL > 851,40 TL
    • Cyberpunk 2077: 799 TL > 399,50 TL
    • Dark Souls III: 1.049 TL > 524,50 TL
    • Remnat II Standart Edition: 475 TL > 285 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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