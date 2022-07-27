Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft gelirleri beklentilerin altında kaldı

    Gerek COVID kısıtlamaları gerekse de Ukrayna savaşının etkileri Microsoft’un büyümesini yavaşlatmış durumda. İkinci çeyrekte gelirler beklentilerin altında kaldı. 
    Oy Ver

    Microsoft
    Tam Boyutta Gör

    Borsalarda Teknoloji Haftası olarak adlandırılan ve teknoloji devlerinin tablolarının merakla beklendiği hafta başladı. İlk olarak Microsoft’un ikinci çeyrek tabloları açıklandı ve beklentilerin altında kaldı.

    Microsoft ikinci çeyrek sonuçları

    Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde Microsoft toplam51.87 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 12 yükseliş yaşadı. Net gelir ise 16.74 milyar dolar ile yüzde 2 büyüdü. Bununla birlikte önceki çeyreğin yükseliş oranları yakalanamadı ve beklentilerin altında kaldı.

    Bulut ve sunucu hizmetlerinin yer aldığı Akıllı Bulut bölümü 20.91 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 20 artış gösterdi. Kişisel Bilgisayar bölümü 14.4 milyar dolar gelir ile yüzde 2 yükseldi ancak Windows ve Xbox satışlarında düşüş yaşandı.

    Abonelik ve yazılım hizmetleri 16.6 milyar dolar ile yüzde 13 arttı. Microsoft 365 aboneleri 59.7 milyon olurken Xbox Cloud Gaming aboneleri de 10 milyona yükseldi. Firmanın son 12 aylık geliri ise 198 milyar dolar ile yüzde 18 artarken net gelir de 72.7 milyar dolar ile yüzde 19 arttı.

    Çin’de COVID nedeniyle yaşanan kısıtlamalar, Ukrayna savaşının etkileri ve küresel enflasyon ile yılın geri kalanında da sıkıntıların devam edeceği ifade ediliyor. Ayrıca rekabetin de bu dönemde yoğunlaşması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız