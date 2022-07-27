Microsoft gelirleri beklentilerin altında kaldı

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Borsalarda Teknoloji Haftası olarak adlandırılan ve teknoloji devlerinin tablolarının merakla beklendiği hafta başladı. İlk olarak Microsoft’un ikinci çeyrek tabloları açıklandı ve beklentilerin altında kaldı.

Microsoft ikinci çeyrek sonuçları

Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde Microsoft toplam51.87 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 12 yükseliş yaşadı. Net gelir ise 16.74 milyar dolar ile yüzde 2 büyüdü. Bununla birlikte önceki çeyreğin yükseliş oranları yakalanamadı ve beklentilerin altında kaldı.

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Bulut ve sunucu hizmetlerinin yer aldığı Akıllı Bulut bölümü 20.91 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 20 artış gösterdi. Kişisel Bilgisayar bölümü 14.4 milyar dolar gelir ile yüzde 2 yükseldi ancak Windows ve Xbox satışlarında düşüş yaşandı.

Abonelik ve yazılım hizmetleri 16.6 milyar dolar ile yüzde 13 arttı. Microsoft 365 aboneleri 59.7 milyon olurken Xbox Cloud Gaming aboneleri de 10 milyona yükseldi. Firmanın son 12 aylık geliri ise 198 milyar dolar ile yüzde 18 artarken net gelir de 72.7 milyar dolar ile yüzde 19 arttı.

Çin’de COVID nedeniyle yaşanan kısıtlamalar, Ukrayna savaşının etkileri ve küresel enflasyon ile yılın geri kalanında da sıkıntıların devam edeceği ifade ediliyor. Ayrıca rekabetin de bu dönemde yoğunlaşması bekleniyor.

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