Apple, Microsoft, Google ve Amazon'un Brezilya'dan yasa dışı altın aldıkları ortaya çıktı

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Elektronik üretimi, değerli metaller de dahil olmak üzere birçok değerli doğal kaynak gerektirmekte ve bu tür hammaddelere olan yüksek talep, sadece resmi değil, birçok yasadışı madencilik şirketine de iş sağlıyor. Gelen haberlere göre Apple, Google, Microsoft ve Amazon, ürünlerini piyasaya sürmek için Brezilya'da yasa dışı olarak çıkarılan altın satın aldılar.

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Brezilya gazetesi Repórter Brasil'den alıntı yapan 9to5mac portalına göre, adı geçen dört bilişim devi, yerli halklara ait topraklarda yasa dışı olarak çıkarılan altınları kullandı. Bu altınlar esas olarak Apple ve Microsoft markaları altında üretilen akıllı telefonların ve bilgisayarların yanı sıra Google ve Amazon sunucu ekipmanlarının piyasaya sürülmesi için kullanıldı.

Yayınlanan belgelere göre, şirketler 2020 ile 2021 yılları arasında Chimet ve Marsam rafinerilerinden altın satın aldı. Her iki şirket de Brezilya federal yetkilileri tarafından doğal kaynakların yasa dışı madenciliği ve çevreye verilen zararla ilgili soruşturmalar nedeniyle soruşturma altında. Brezilya'daki yerel halkların topraklarındaki doğal kaynakların çıkarılması yasak olmasına rağmen, bazı şirketler hala bunları çıkarmakta. Özellikle bu nedenle, Amazon ormanları yok oluyor ve nehrin suları cıva ile kirleniyor.

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ABD hükümeti durumu görmezden geliyor

Hisseleri ABD borsalarında işlem gören her şirketin, üretimleri için doğal kaynak tedarikçileri hakkında rapor vermeleri gerekmekte. Bununla birlikte, Chimet ve Marsam, Brezilya'da soruşturma altında olmasına rağmen, şirketler ABD ve Avrupa'da sertifikalandırılmış durumda. Görünüşe bakılırsa teknoloji devleri ve ABD yetkilileri bazı durumlarda dev şirketlerin kullandığı doğal kaynakların kaynağını bilmemeyi tercih ediyorlar.

Yalnızca Apple, bir muhabirin talebine artık Marsam'dan altın almadığını belirterek yanıt verdi. Ancak teknoloji devi, Chimet ile iş birliği konusunu es geçti. Apple ayrıca, işbirliği organizasyonunda katı standartlara bağlı kaldığını ve tedarik zinciriyle şu ya da bu şekilde bağlantılı milyonlarca insanın çevresini ve yaşamını korumak için sürekli çalıştığını belirtiyor.

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Gazetecilere göre, ABD hükümeti de çıkab haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ayrıca Londra Külçe Piyasası Derneği, Brezilya'daki soruşturmadan zaten haberdar olduğunu ve bu madencilik şirketlerinin sertifikalarını inceleme sürecinde olduğunu açıkladı.

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Apple ve diğer şirketlerin yasadışı altın aldığı ortaya çıktı