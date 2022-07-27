Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Microsoft, Google ve Amazon'un Brezilya'dan yasa dışı altın aldıkları ortaya çıktı

    Apple, Microsoft ve diğer teknoloji devlerinin Brezilya'dan yasa dışı olarak çıkarılan altın satın aldıkları ortaya çıktı.                                       

    2

    Apple ve diğer şirketlerin yasadışı altın aldığı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Elektronik üretimi, değerli metaller de dahil olmak üzere birçok değerli doğal kaynak gerektirmekte ve bu tür hammaddelere olan yüksek talep, sadece resmi değil, birçok yasadışı madencilik şirketine de iş sağlıyor. Gelen haberlere göre Apple, Google, Microsoft ve Amazon, ürünlerini piyasaya sürmek için Brezilya'da yasa dışı olarak çıkarılan altın satın aldılar.

    Brezilya gazetesi Repórter Brasil'den alıntı yapan 9to5mac portalına göre, adı geçen dört bilişim devi, yerli halklara ait topraklarda yasa dışı olarak çıkarılan altınları kullandı. Bu altınlar esas olarak Apple ve Microsoft markaları altında üretilen akıllı telefonların ve bilgisayarların yanı sıra Google ve Amazon sunucu ekipmanlarının piyasaya sürülmesi için kullanıldı.

    Yayınlanan belgelere göre, şirketler 2020 ile 2021 yılları arasında Chimet ve Marsam rafinerilerinden altın satın aldı. Her iki şirket de Brezilya federal yetkilileri tarafından doğal kaynakların yasa dışı madenciliği ve çevreye verilen zararla ilgili soruşturmalar nedeniyle soruşturma altında. Brezilya'daki yerel halkların topraklarındaki doğal kaynakların çıkarılması yasak olmasına rağmen, bazı şirketler hala bunları çıkarmakta. Özellikle bu nedenle, Amazon ormanları yok oluyor ve nehrin suları cıva ile kirleniyor.

    Apple ve diğer şirketlerin yasadışı altın aldığı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    ABD hükümeti durumu görmezden geliyor

    Hisseleri ABD borsalarında işlem gören her şirketin, üretimleri için doğal kaynak tedarikçileri hakkında rapor vermeleri gerekmekte. Bununla birlikte, Chimet ve Marsam, Brezilya'da soruşturma altında olmasına rağmen, şirketler ABD ve Avrupa'da sertifikalandırılmış durumda. Görünüşe bakılırsa teknoloji devleri ve ABD yetkilileri bazı durumlarda dev şirketlerin kullandığı doğal kaynakların kaynağını bilmemeyi tercih ediyorlar.

    Yalnızca Apple, bir muhabirin talebine artık Marsam'dan altın almadığını belirterek yanıt verdi. Ancak teknoloji devi, Chimet ile iş birliği konusunu es geçti. Apple ayrıca, işbirliği organizasyonunda katı standartlara bağlı kaldığını ve tedarik zinciriyle şu ya da bu şekilde bağlantılı milyonlarca insanın çevresini ve yaşamını korumak için sürekli çalıştığını belirtiyor.

    Apple ve diğer şirketlerin yasadışı altın aldığı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Gazetecilere göre, ABD hükümeti de çıkab haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ayrıca Londra Külçe Piyasası Derneği, Brezilya'daki soruşturmadan zaten haberdar olduğunu ve bu madencilik şirketlerinin sertifikalarını inceleme sürecinde olduğunu açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız