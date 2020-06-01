Microsoft, MSN için haber yazarlarını yapay zeka ile değiştirecek

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Haftasonu ortaya çıkan çok sayıda rapora göre Microsoft, yakında MSN platformunda yayınladığı yazıları yazması için yapay zekayı görevlendirecek. Firma şimdiye kadar bu iş için kontratlı çalışanlardan destek alıyordu. Bilgilere göre kontratlar, dönemleri bittiğinde yenilenmeyecek.

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Cuma günü ilk olarak Seattle Times tarafından isimsiz kaynaklar gösterilerek yayınlanan içerik, Microsoft’un 50 civarında haber üreten kişi ve bunlara bağlı ajanslarla olan kontratlarını sonlandıracağını aktarıyor. Bu kişiler ve firmalar, iddiaya göre 30 Haziran’dan sonra Microsoft için çalışamayacak.

Kaynağa göre Microsoft’un tam zamanlı olarak çalıştırdığı kişiler, firmada görevlerine devam edecekler. Bu çalışanların yanına gelecek olan yapay zeka iş arkadaşı, içerik başlıklarını baştan yazacak, görseller ekleyecek ve benzer görevleri yerine getirecek.

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Günlük hayatta payı her geçen gün artan bilgisayarların belirli iş başlıklarını kendi çatısı altına toplayacağından zaten haberdarız ve Microsoft’un durumu da buna bir örnek teşkil ediyor. Seattle Times makalesinde durum, sektör çalışanları için moral bozucu olarak nitelendirildi ve The Guardian’a konuşan Microsoft kontraktörü bir firma ise “Yapay zeka işimi elimden aldı” başlığının çıkmasını sağladı.

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