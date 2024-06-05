Microsoft’un yerli iş ortağına tazminat cezası, iddialar düşündürücü

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Tam Boyutta Gör Zaman zaman tekelleşme veya verilerin saklanması gibi konulardan tazminat cezaları alan teknoloji devi Microsoft’un bu kez Türkiye’de bir iş ortağına karşı açılan tazminat davasında önemli bir meblağ çıktı.

Albayrak Grubu ve Microsoft tartışması

Tazminat davasına konu olan olay 2017 yılına kadar gidiyor. Albayrak Şirketler Grubu, Microsoft’un Türkiye’deki bir Gold Partner şirketinden 422 bin dolar kurulum ve 1.5 milyon TL güncelleme şeklinde kurumsal planlama yazılımı – Microsoft ERP On-Prem satın alıyor.

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Grup şirketlerinde kullanılacak bu yazılım, verileri Microsoft’un bulut şirketlerinde değil yerel sunucularda sakladığı için tercih ediliyor. Ne var ki yaklaşık 3 yıl boyunca yazılım kurulamıyor ve şirketler sisteme dahil olamıyor.

Bunun üzerine 2020 yılında Albayrak Grubu, Microsoft aleyhine dava açıyor. 2022 yılında verilen ara kararda yargılamanın Gold Partner üzerinden devam etmesine hükmediliyor. Bu hafta sonuçlanan davada ise Gold Partner şirkete toplam 550 bin dolarlık tazminat cezası veriliyor.

Şirketler grubu avukatının yaptığı açıklama ise daha ilginç. Avukat dava konusu olayın yaşanmasının sebebini holding olarak Microsoft’un bulut sunucularında değil yerel sunucularda verileri saklamak istemelerine bağlıyor ve bunun cezalandırıldığını savunuyor. Ayrıca yargılamanın iş ortağı şirkete yönlendirilmesinin yurtdışından ürün satma stratejisi yürüten firmalara karşı bir kıyas olacağını belirtiyor.

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