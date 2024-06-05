Microsoft’un yerli iş ortağına tazminat cezası, iddialar düşündürücü

Albayrak Grubu ve Microsoft tartışması
Tazminat davasına konu olan olay 2017 yılına kadar gidiyor. Albayrak Şirketler Grubu, Microsoft’un Türkiye’deki bir Gold Partner şirketinden 422 bin dolar kurulum ve 1.5 milyon TL güncelleme şeklinde kurumsal planlama yazılımı – Microsoft ERP On-Prem satın alıyor.
Grup şirketlerinde kullanılacak bu yazılım, verileri Microsoft’un bulut şirketlerinde değil yerel sunucularda sakladığı için tercih ediliyor. Ne var ki yaklaşık 3 yıl boyunca yazılım kurulamıyor ve şirketler sisteme dahil olamıyor.
Bunun üzerine 2020 yılında Albayrak Grubu, Microsoft aleyhine dava açıyor. 2022 yılında verilen ara kararda yargılamanın Gold Partner üzerinden devam etmesine hükmediliyor. Bu hafta sonuçlanan davada ise Gold Partner şirkete toplam 550 bin dolarlık tazminat cezası veriliyor.
Şirketler grubu avukatının yaptığı açıklama ise daha ilginç. Avukat dava konusu olayın yaşanmasının sebebini holding olarak Microsoft’un bulut sunucularında değil yerel sunucularda verileri saklamak istemelerine bağlıyor ve bunun cezalandırıldığını savunuyor. Ayrıca yargılamanın iş ortağı şirkete yönlendirilmesinin yurtdışından ürün satma stratejisi yürüten firmalara karşı bir kıyas olacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.