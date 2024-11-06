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    Bir dönemin sonu! Apple, artık dünyanın en değerli şirketi değil

    Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin hisse değeri yüzde 3 artarak 3.43 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. 
    Apple zirveyi kaptırdı! İşte dünyanın en değerli şirketi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yapay zeka çiplerine yönelik talep artarken, Nvidia son yılların en başarılı şirketlerinden biri hâline geldi. Bu yükseliş ise Apple'a karşı “dünyanın en değerli şirketi” olma yolunda yeni bir rakip eklemiş durumda. Şimdi Nvidia, 3.43 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasıyla Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. 

    Nvidia, Apple’ı geride bırakarak en değerli şirket oldu

    Nvidia hisseleri dün piyasaların açılmasıyla yüzde 3 civarı artarak 139,91 dolar seviyesine yükseldi. Bu da markanın piyasa değerini 3,43 trilyon dolarlık rekor seviyeye taşıyor. Rakibi Apple ise, bu yıl hisse değerinde yüzde 17’lik bir artış kaydetmesine rağmen, 3,37 trilyon dolarlaartık ikinci sıraya geriledi. 

    Apple zirveyi kaptırdı! İşte dünyanın en değerli şirketi Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın hisse değerindeki bu tarihi yükseliş, özellikle yapay zeka alanındaki yüksek talep ve şirketin AI işlemcilerinde sektör lideri konumunda olmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka çiplerine olan talep arttıkça, Nvidia'nın piyasadaki gücü de her geçen gün artıyor. Dahası Nvidia, yapay zekâ çipleri sayesinde tek bir çeyrekte 14 milyar dolar gelir elde etmiş ve ardından her yıl yeni çip tasarlamaya karar vermişti.

    Kaçıranlar için Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aştı ve kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Ancak bu zaferi çok uzun sürmedi.

    Nvidia'nın büyüme potansiyeli hala yüksek ve şirketin bu hafta Dow Jones Endeksi'ne dahil edilmesiyle daha da önem kazandı. Şirket, Intel'in yerine endekse katılarak mavi çipli şirketler arasında yerini aldı. Ayrıca AI devi, S&P 500 Endeksi'nin ağırlığının yüzde 7'sini oluşturuyor ve endeksin bu yılki yüzde 21'lik artışının yaklaşık dörtte birinden sorumlu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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