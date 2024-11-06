Bir dönemin sonu! Apple, artık dünyanın en değerli şirketi değil

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Tam Boyutta Gör Günümüzde yapay zeka çiplerine yönelik talep artarken, Nvidia son yılların en başarılı şirketlerinden biri hâline geldi. Bu yükseliş ise Apple'a karşı “dünyanın en değerli şirketi” olma yolunda yeni bir rakip eklemiş durumda. Şimdi Nvidia, 3.43 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasıyla Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

Nvidia, Apple’ı geride bırakarak en değerli şirket oldu

Nvidia hisseleri dün piyasaların açılmasıyla yüzde 3 civarı artarak 139,91 dolar seviyesine yükseldi. Bu da markanın piyasa değerini 3,43 trilyon dolarlık rekor seviyeye taşıyor. Rakibi Apple ise, bu yıl hisse değerinde yüzde 17’lik bir artış kaydetmesine rağmen, 3,37 trilyon dolarlaartık ikinci sıraya geriledi.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın hisse değerindeki bu tarihi yükseliş, özellikle yapay zeka alanındaki yüksek talep ve şirketin AI işlemcilerinde sektör lideri konumunda olmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka çiplerine olan talep arttıkça, Nvidia'nın piyasadaki gücü de her geçen gün artıyor. Dahası Nvidia, yapay zekâ çipleri sayesinde tek bir çeyrekte 14 milyar dolar gelir elde etmiş ve ardından her yıl yeni çip tasarlamaya karar vermişti.

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Kaçıranlar için Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aştı ve kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Ancak bu zaferi çok uzun sürmedi.

Nvidia'nın büyüme potansiyeli hala yüksek ve şirketin bu hafta Dow Jones Endeksi'ne dahil edilmesiyle daha da önem kazandı. Şirket, Intel'in yerine endekse katılarak mavi çipli şirketler arasında yerini aldı. Ayrıca AI devi, S&P 500 Endeksi'nin ağırlığının yüzde 7'sini oluşturuyor ve endeksin bu yılki yüzde 21'lik artışının yaklaşık dörtte birinden sorumlu.

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