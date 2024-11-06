Bir dönemin sonu! Apple, artık dünyanın en değerli şirketi değil

Nvidia, Apple’ı geride bırakarak en değerli şirket oldu
Nvidia hisseleri dün piyasaların açılmasıyla yüzde 3 civarı artarak 139,91 dolar seviyesine yükseldi. Bu da markanın piyasa değerini 3,43 trilyon dolarlık rekor seviyeye taşıyor. Rakibi Apple ise, bu yıl hisse değerinde yüzde 17’lik bir artış kaydetmesine rağmen, 3,37 trilyon dolarlaartık ikinci sıraya geriledi.
Kaçıranlar için Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aştı ve kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Ancak bu zaferi çok uzun sürmedi.
Nvidia'nın büyüme potansiyeli hala yüksek ve şirketin bu hafta Dow Jones Endeksi'ne dahil edilmesiyle daha da önem kazandı. Şirket, Intel'in yerine endekse katılarak mavi çipli şirketler arasında yerini aldı. Ayrıca AI devi, S&P 500 Endeksi'nin ağırlığının yüzde 7'sini oluşturuyor ve endeksin bu yılki yüzde 21'lik artışının yaklaşık dörtte birinden sorumlu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über