Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 12 çıkış tarihi sızdırıldı: Abonelik sistemi ve dahası

    Microsoft'un bir sonraki Windows sürümüne ilişkin iddialar ortaya çıktı. Windows 12'nin bu kez yapay zeka merkezli, modüler ve abonelik temelli bir yapı sunması bekleniyor.

    Windows 12 çıkış tarihi sızdırıldı: Abonelik sistemi ve dahası Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yeni Windows sürümü için geri sayım başlamış olabilir. Son raporlara göre "Hudson Valley Next" kod adıyla anılan Windows 12, bu yıl içerisinde tanıtılabilir ve klasik güncelleme modelinden çok daha farklı bir yaklaşım sunacak.

    Windows 12, 2026'da tanıtılabilir

    İddialara göre Windows 11'in yerini alması beklenen Windows 12 modüler bir yapıya sahip olacak. Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı CorePC mimarisi sayesinde kullanıcılar belirli bileşenleri ekleyip çıkarabilecek. Bu sayede daha hafif sistemler, oyun odaklı kurulumlar veya kurumsal yapılandırmalar oluşturmak mümkün olacak. 

    Görsel tarafta da değişim beklentisi yüksek. Şeffaf cam efektleri ve yüzen görev çubuğu gibi tasarım detayları konuşuluyor. Ancak asıl dönüşüm yapay zeka tarafında yaşanacak gibi görünüyor. Microsoft Copilot, yeni sürümde yardımcı özellik olmaktan çıkıp işletim sisteminin temel bileşenlerinden biri haline gelebilir.

    Abonelik, Copilot ve dahası

    Bu noktada en tartışmalı konu ise abonelik modeli. İddialar, gelişmiş yapay zeka servislerinin ek ücret karşılığında sunulabileceğine işaret ediyor. Microsoft'un AI-first stratejisi doğrultusunda bazı özellikleri ücretli katmanlara ayırması sürpriz sayılmaz. Ancak Windows'un geleneksel lisans yapısı düşünüldüğünde bu yaklaşımın kullanıcı tarafında nasıl karşılanacağı belirsiz.

    Kaçıranlar için Windows 11'de TPM 2.0 zorunluluğu getirilmişti. Windows 12'nin ise özel bir NPU (Neural Processing Unit) şartı taşıyacağı söyleniyor. Ancak yapay zeka görevlerini hızlandırmak için tasarlanan bu birimlerin henüz tüm bilgisayarlarda yaygın olmadığını söyleyelim. Öte yandan Windows 11 için destek birkaç yıl daha devam edecek. Eğer iddialar doğruysa, Windows 12 sıradan bir sürüm güncellemesinden çok daha fazlası olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +43 adnansetek +33 KKM +28 yimmasabi +22 gnsnc +20 Dr.Perga +20 swat882 +20 gun +20 Boldrex +19 Jack! +18
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    131 Kişi Okuyor (24 Üye, 107 Misafir) 26 Masaüstü 105 Mobil
    mecdal, kullanıcıadam, Kopernik58 ve 14 üye daha okuyor
    M
    K
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3636 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 12, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili115,7b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi tahrik arızası nedir motor soğukken beyaz duman ve koku yüzde 80 engelli raporu ile araba almak iphone hoparlör sesi az çıkıyor vodafone 1 gb hediye link

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum