Windows 12 çıkış tarihi sızdırıldı: Abonelik sistemi ve dahası

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yeni Windows sürümü için geri sayım başlamış olabilir. Son raporlara göre "Hudson Valley Next" kod adıyla anılan Windows 12, bu yıl içerisinde tanıtılabilir ve klasik güncelleme modelinden çok daha farklı bir yaklaşım sunacak.

Windows 12, 2026'da tanıtılabilir

İddialara göre Windows 11'in yerini alması beklenen Windows 12 modüler bir yapıya sahip olacak. Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı CorePC mimarisi sayesinde kullanıcılar belirli bileşenleri ekleyip çıkarabilecek. Bu sayede daha hafif sistemler, oyun odaklı kurulumlar veya kurumsal yapılandırmalar oluşturmak mümkün olacak.

Görsel tarafta da değişim beklentisi yüksek. Şeffaf cam efektleri ve yüzen görev çubuğu gibi tasarım detayları konuşuluyor. Ancak asıl dönüşüm yapay zeka tarafında yaşanacak gibi görünüyor. Microsoft Copilot, yeni sürümde yardımcı özellik olmaktan çıkıp işletim sisteminin temel bileşenlerinden biri haline gelebilir.

Abonelik, Copilot ve dahası

Bu noktada en tartışmalı konu ise abonelik modeli. İddialar, gelişmiş yapay zeka servislerinin ek ücret karşılığında sunulabileceğine işaret ediyor. Microsoft'un AI-first stratejisi doğrultusunda bazı özellikleri ücretli katmanlara ayırması sürpriz sayılmaz. Ancak Windows'un geleneksel lisans yapısı düşünüldüğünde bu yaklaşımın kullanıcı tarafında nasıl karşılanacağı belirsiz.

Windows 11'den tarihi eşik: Windows 10 hızla geriliyor 1 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Windows 11'de TPM 2.0 zorunluluğu getirilmişti. Windows 12'nin ise özel bir NPU (Neural Processing Unit) şartı taşıyacağı söyleniyor. Ancak yapay zeka görevlerini hızlandırmak için tasarlanan bu birimlerin henüz tüm bilgisayarlarda yaygın olmadığını söyleyelim. Öte yandan Windows 11 için destek birkaç yıl daha devam edecek. Eğer iddialar doğruysa, Windows 12 sıradan bir sürüm güncellemesinden çok daha fazlası olabilir.

