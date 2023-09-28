Microsoft'tan ayrılan Panos Panay'ın yeni adresi Amazon oldu

Limp yaptığı açıklamada, "Panos'u uzun yıllardır tanıyorum ve şirkete büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi ürün geliştirme konusunda tutkulu bir lider ve birlikte neler yapabileceğinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Sonbahar lansmanlarımız ve OP1 planlamamız boyunca sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki iki ay boyunca kendisiyle özenle çalışacağım" dedi.
Microsoft'u neden bıraktı?
Amazon CEO'su Andy Jassy ise Panay'ı "hem donanım hem de entegre hizmetler konusunda geniş deneyime sahip güçlü bir ürün geliştirici ve mucit" olarak tanımladı. Ayrıca kendisinin ileriye dönük olarak Amazon'un D&S (Cihazlar ve Hizmetler) organizasyonuna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Panos, Ekim ayının sonunda göreve başlayacak. Limp de havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in başına geçecek.
Business Insider'a göre Microsoft, Surface serisindeki en popüler cihazlara odaklanma kararı aldı ve deneysel projelerin birçoğundan vazgeçti. Ayrıca, şirket Surface bölümündeki bazı çalışanları işten çıkardı. Panos Panay'ın Microsoft'tan bu kadar ani bir şekilde ayrılmasının nedeninin bu stratejik değişiklikler olduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.