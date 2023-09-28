Tam Boyutta Gör Windows işletim sistemi ve Surface serisi cihazların geliştirilmesinden sorumlu olan Panos Panay, 19 yılın ardından Microsoft'tan ayrılmıştı. Deneyimli ismin yeni adresi belli oldu. Amazon, Panay'ın şirketin Cihazlar ve Hizmetler bölümünün yeni başkanı olduğunu duyurdu. Panos Panay, bu yılın sonunda Amazon'dan ayrılacak olan Dave Limp'in yerini alacak.

Windows'un arkasındaki isim Panos Panay, Microsoft'tan ayrılıyor 1 hf. önce eklendi

Limp yaptığı açıklamada, "Panos'u uzun yıllardır tanıyorum ve şirkete büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi ürün geliştirme konusunda tutkulu bir lider ve birlikte neler yapabileceğinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Sonbahar lansmanlarımız ve OP1 planlamamız boyunca sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki iki ay boyunca kendisiyle özenle çalışacağım" dedi.

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Microsoft'u neden bıraktı?

Amazon CEO'su Andy Jassy ise Panay'ı "hem donanım hem de entegre hizmetler konusunda geniş deneyime sahip güçlü bir ürün geliştirici ve mucit" olarak tanımladı. Ayrıca kendisinin ileriye dönük olarak Amazon'un D&S (Cihazlar ve Hizmetler) organizasyonuna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Panos, Ekim ayının sonunda göreve başlayacak. Limp de havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in başına geçecek.

Business Insider'a göre Microsoft, Surface serisindeki en popüler cihazlara odaklanma kararı aldı ve deneysel projelerin birçoğundan vazgeçti. Ayrıca, şirket Surface bölümündeki bazı çalışanları işten çıkardı. Panos Panay'ın Microsoft'tan bu kadar ani bir şekilde ayrılmasının nedeninin bu stratejik değişiklikler olduğu söyleniyor.

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Microsoft'tan ayrılan Panos Panay'ın yeni adresi Amazon oldu