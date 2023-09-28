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    Microsoft'tan ayrılan Panos Panay'ın yeni adresi Amazon oldu

    Microsoft'ta Windows ve Surface ürün geliştirmeden sorumlu olan Panos Panay kariyerine Amazon'da devam edecek. Amazon CEO'su Panay'ın Cihazlar ve Hizmetler bölümünün başına geçeceğini duyurdu.
    Microsoft'tan ayrılan Panos Panay'ın yeni adresi Amazon oldu Tam Boyutta Gör
    Windows işletim sistemi ve Surface serisi cihazların geliştirilmesinden sorumlu olan Panos Panay, 19 yılın ardından Microsoft'tan ayrılmıştı. Deneyimli ismin yeni adresi belli oldu. Amazon, Panay'ın şirketin Cihazlar ve Hizmetler bölümünün yeni başkanı olduğunu duyurdu. Panos Panay, bu yılın sonunda Amazon'dan ayrılacak olan Dave Limp'in yerini alacak.

    Limp yaptığı açıklamada, "Panos'u uzun yıllardır tanıyorum ve şirkete büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi ürün geliştirme konusunda tutkulu bir lider ve birlikte neler yapabileceğinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Sonbahar lansmanlarımız ve OP1 planlamamız boyunca sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki iki ay boyunca kendisiyle özenle çalışacağım" dedi.

    Microsoft'tan ayrılan Panos Panay'ın yeni adresi Amazon oldu Tam Boyutta Gör

    Microsoft'u neden bıraktı?

    Amazon CEO'su Andy Jassy ise Panay'ı "hem donanım hem de entegre hizmetler konusunda geniş deneyime sahip güçlü bir ürün geliştirici ve mucit" olarak tanımladı. Ayrıca kendisinin ileriye dönük olarak Amazon'un D&S (Cihazlar ve Hizmetler) organizasyonuna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Panos, Ekim ayının sonunda göreve başlayacak. Limp de havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in başına geçecek.

    Business Insider'a göre Microsoft, Surface serisindeki en popüler cihazlara odaklanma kararı aldı ve deneysel projelerin birçoğundan vazgeçti. Ayrıca, şirket Surface bölümündeki bazı çalışanları işten çıkardı. Panos Panay'ın Microsoft'tan bu kadar ani bir şekilde ayrılmasının nedeninin bu stratejik değişiklikler olduğu söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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