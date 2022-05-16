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    Microsoft engelli kullanıcılar için özelleştirilebilir fareler hazırladı

    Microsoft engelli kullanıcılara yönelik olarak ihtiyacınıza göre 3D yazıcılarda parçalar basabileceğiniz adaptif bir kablosuz fare ve kısayol tuşlarını duyurdu. 
    1

    Microsoft
    Tam Boyutta Gör

    Bugün bilgisayarlarımızda alışık hale geldiğimiz fare ve klavye tasarımı ne yazık ki engelli kullanıcılar için eziyete dönüşebiliyor. Micorost bu açıdan farklı kullanım şekilleri sunabilen yeni adaptif fare ve kısayol tuşlarını tanıttı.

    Microsoft adaptif fare ve kısayollar

    Karo şeklindeki Microsoft adaptif fare modeli kablosuz olarak aynı anda 3 cihaza bağlanabilirken USB Tip-C opsiyonunu da kullanabiliyorsunuz. Fare modeli 3D aksesuarlarla farklı şekillere girebiliyor. Örneğin Microsoft’un klasik faresine dönüşebilirken kuyruk şeklinde aksesuarı ile daha hızlı bir kullanım sağlayabiliyor. Ya da sağ veya sol el için optimize edilebiliyor.

    Diğer taraftan ellerini tam olarak kullanamayanlar için joystick, halka veya daire şeklinde kısayol tuşları geliştirilmiş. Bunlar yine özelleştirilebiliyor. Adaptif bağlantı merkezine 4 tane tuşu kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Bu merkez yine 3 farklı cihaza bağlanabiliyor ve USB Tip-C opsiyonunu da kullanabiliyorsunuz. Yeni adaptif aksesuarların FCC onayı sonrasında satışa sunulacağı belirtiliyor.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 3 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 12 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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