Microsoft Teams video konferans yorgunluğu ile mücadele ediyor

Pandemi süreci nedeniyle insanların evine kapanması hem eğitim hem de iş dünyasında video konferans döneminin önünü açtı. Zaman zaman iş yerinde veya okulda harcadığınız kadar zamanı video konferans başında harcamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da haliyle bir yorgunluk ortaya çıkarıyor.

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Microsoft Teams çözümü

Microsoft’un görüntülü görüşme platformu Teams; yapay zeka teknolojisini de işin içine katarak hazırladığı güncellemelerle kullanıcıların daha az yorulmasını veya bıkkınlık göstermesini sağlamak istiyor.

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Örneğin Birlikte modu katılımcıları aynı arka planın üzerine yerleştiriyor ve sanki herkes aynı mekandaymış algısı oluşturuyor. Böylece kullanıcılar konulara daha fazla odaklanabiliyor.

Diğer taraftan Dinamik Görünüm özelliği katılımcıların paylaştığı içeriklerden daha önemli olanları öne çıkarabilmek için çeşitli optimizasyonlar yapıyor. Son olarak Instagram benzeri filtreler ve Reflect mesaj içi anket özelliği de katılımların canlanmasını sağlayacak. Bu güncellemeler önümüzdeki haftalardan itibaren Microsoft Teams uygulamasına entegre edilecek.

https://www.engadget.com/microsofts-new-team-features-fight-video-conferencing-fatigue-175708665.html

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