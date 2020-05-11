Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak

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E-posta fırtınaları tarihi 20 yıldan uzun bir geçmişe sahip. Teknolojik alanda çağ atlansa da insan faktörü değişmediği için tablo günümüze kadar değişmeden geldi. Yazılım devi soruna el atıyor.

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E-posta fırtınaları dinecek

Office 365 kullanıcıları için kullanıma sunulacak koruma sayesinde sistem eğer 60 dakika içerisinde 5000 kişi üzerinde dağıtım listesine 10’dan fazla gönderi tespit ederse sonraki cevapları 4 saat boyunca durduracak.

Gönderide bulunmak isteyenleri ise bir uyarı penceresi karşılayacak. Microsoft Exchange ekibinin özelliği geliştirmesinde geri dönüşlerin etkili olduğu belirtilirken ilerleyen dönemde özellik geliştirilmeye devam edilecek.

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Tarihte ilk tümünü yanıtla fırtınası 13 000 kişinin yer aldığı bir dağıtım listesine sahip firmadaki kullanıcıların 15 milyon gönderi yaparak kısa süre içerisinde 195 GB’lık trafiğe yol açmasına neden olmuştu. Söz konusu durum o günden bu yana özellikle de son yıllarda sıklık kazanarak süregeliyordu.

https://www.engadget.com/microsoft-office-365-193941389.html

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