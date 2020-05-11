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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak

    Yazılım devi teknoloji dünyasının yıllardır çözülemeyen probleminin üzerine sonunda eğildi.
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    sosyal medya
    Metehan Göktaş
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    Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak
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    E-posta fırtınaları tarihi 20 yıldan uzun bir geçmişe sahip. Teknolojik alanda çağ atlansa da insan faktörü değişmediği için tablo günümüze kadar değişmeden geldi. Yazılım devi soruna el atıyor.

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    E-posta fırtınaları dinecek

    Office 365 kullanıcıları için kullanıma sunulacak koruma sayesinde sistem eğer 60 dakika içerisinde 5000 kişi üzerinde dağıtım listesine 10’dan fazla gönderi tespit ederse sonraki cevapları 4 saat boyunca durduracak.

    Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak

    Gönderide bulunmak isteyenleri ise bir uyarı penceresi karşılayacak. Microsoft Exchange ekibinin özelliği geliştirmesinde geri dönüşlerin etkili olduğu belirtilirken ilerleyen dönemde özellik geliştirilmeye devam edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak"

    Tarihte ilk tümünü yanıtla fırtınası 13 000 kişinin yer aldığı bir dağıtım listesine sahip firmadaki kullanıcıların 15 milyon gönderi yaparak kısa süre içerisinde 195 GB’lık trafiğe yol açmasına neden olmuştu. Söz konusu durum o günden bu yana özellikle de son yıllarda sıklık kazanarak süregeliyordu.



    https://www.engadget.com/microsoft-office-365-193941389.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FenomeN3460 (Recep TANRIVERDİ) 4 gün
    Kurumsal firmalarda zaten bu şekilde çalışıyor yıllardır.
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