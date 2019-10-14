Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak

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Microsoft'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni klavyelerde artık Office ve Emoji tuşlarının da yer alacağı açıklandı. Office tuşu sağdaki Windows tuşunun yerini alacak ve kullanıcıların Office uygulamalarına kolayca erişebilmelerini sağlayacak.

Diğer klavye üreticileri ne yapacak?

Office tuşu O, T, W, X, P, D, N, Y ve L tuşlarına basarak da kullanılabilecek ve Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint vb uygulamaları açacak. Bir diğer yeni düğme olan Emoji'ye basıldığında ise Windows 10'un içinde yer alan bir emoji servisini açacak. Kullanıcılar da buradan seçecekleri ifadeyi kolayca kullanabilecekler.

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Microsoft şirketinin dışındaki klavye üreticilerinin, ürünlerinde bu tuşlara yer verip vermeyecekleri ise henüz bilinmiyor. Klavyeler 15 Ekim'de satışa sunulacak. Kumaştan avuç içi dayanağı içeren ergonomik versiyonu 59.99 dolara, küçük Bluetooth klavye ise (Bluetooth 5.0 desteği ve 3 yıla kadar pil ömrü) 49.99 dolara satılacak.

https://www.theverge.com/2019/10/11/20909475/microsoft-office-key-emoji-key-keyboards