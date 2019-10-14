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    Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak

    Geçtiğimiz aylarda, Microsoft'un yeni üreteceği klavyelerde Office tuşu olacağını sizlere duyurmuştuk. Gelen haberlere göre klavyelere bir de Emoji tuşu eklenecek.
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    Çevre Birimleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak
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    Microsoft'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni klavyelerde artık Office ve Emoji tuşlarının da yer alacağı açıklandı. Office tuşu sağdaki Windows tuşunun yerini alacak ve kullanıcıların Office uygulamalarına kolayca erişebilmelerini sağlayacak.

    Diğer klavye üreticileri ne yapacak?

    Office tuşu O, T, W, X, P, D, N, Y ve L tuşlarına basarak da kullanılabilecek ve Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint vb uygulamaları açacak. Bir diğer yeni düğme olan Emoji'ye basıldığında ise Windows 10'un içinde yer alan bir emoji servisini açacak. Kullanıcılar da buradan seçecekleri ifadeyi kolayca kullanabilecekler.

    Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak
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    Microsoft şirketinin dışındaki klavye üreticilerinin, ürünlerinde bu tuşlara yer verip vermeyecekleri ise henüz bilinmiyor. Klavyeler 15 Ekim'de satışa sunulacak. Kumaştan avuç içi dayanağı içeren ergonomik versiyonu 59.99 dolara, küçük Bluetooth klavye ise (Bluetooth 5.0 desteği ve 3 yıla kadar pil ömrü) 49.99 dolara satılacak.



    https://www.theverge.com/2019/10/11/20909475/microsoft-office-key-emoji-key-keyboards Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sadrag 5 sa.
    Ergonomik açıdan Microsoft'tan daha iyisini görmedim. Bırak daha iyisini yanına bile yaklaşamıyorlar. Yazılımcıysan MS Sculpt alacaksın, bileklerin rahat etsin..
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