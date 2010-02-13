Microsoft ve MediaTek, gelişmekte olan pazarlar için akıllı telefonlar hazırlayacak

Önümüzdeki hafta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde, Nvidia Tegra tabanlı Zune telefonunu göstereceği iddia edilen Microsoft, gelişmekte olan pazarlar için akıllı telefonlar planlıyor. Yapılan açıklamaya göre Microsoft, önde gelen yarıiletken firmalarından MediaTek ile iş birliğini giderek, gelişmekte olan ülke pazarlar için çoklu ortam odaklı akıllı telefonlar hazırlayacak.

İki firmanın ortak çalışmasıyla tasarlanacak Windows Phone 6 tabanlı akıllı telefonların, tam dokunmatik ekran yeteneğine sahip olacakları ve agresif bir fiyatlandırma ile sunulacakları belirtiliyor. MediaTek firmasının çip tasarımındaki bilgi birikimi ve Microsoft'un yazılım tarafındaki güçlü pozisyonunu harmanlayacak yeni telefonların, önümüzdeki 12 ay içerisinde pazara sunulmaları bekleniyor.