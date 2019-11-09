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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0'ı geliştirmek için anlaşma sağladılar

    Microsoft ve Nokia, bulut bilişim, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) ile endüstrilerde dönüşüm ve yeniliği hızlandırmak için stratejik bir ortaklığa giriyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0'ı geliştirmek için anlaşma sağladılar
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    Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0 için anlaşma yapıyor. Anlaşma ile Microsoft ve Nokia, Microsoft'un Azure tabanlı akıllı bulut çözümlerini ve Nokia'nın kritik şebeke ve bağlantı çözümlerini birleştiriyor.

    İki şirket, ittifakın Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü endüstri devriminin benimsenmesinin teşvik edileceğini söylüyor. Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel nesnelerin interneti (IIOT), bulut bilişim, bilişsel hesaplama ve yapay zeka (AI) gibi üretim teknolojilerinde ve işlemlerinde otomasyon ve veri alışverişini kullanıyor. 

    Ayrıca Bkz. "Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar"

    Bu anlaşmanın ilk örneği olarak, Azure servislerini, endüstriyel sistemlere bir Wi-Fi ağından daha iyi kapsama alanı, daha fazla güvenilirlik ve daha fazla esneklik sağlayan 5G'ye hazır özel bir cep telefonu şebekesiyle birleştirilen Nokia Digital Automation Cloud gösteriliyor.

    Microsoft Azure'nin başkan yardımcısı Jason Zander: “Microsoft ile Nokia'nın bulut, AI, IoT ve konusundaki uzmanlığını bir araya getirmek, yeni bağlantı ve otomasyon senaryolarının kilidini açacak. Bunun, endüstrilerdeki ortak müşterilerimiz için yaratacağı fırsatlar konusunda heyecanlıyız.” ifadelerinde bulundu.



    https://news.microsoft.com/2019/11/05/microsoft-and-nokia-collaborate-to-accelerate-digital-transformation-and-industry-4-0-for-communications-service-providers-and-enterprises/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    neronidas 1 hf. en beğenilen
    Bu Nokia da ne kadar seviyor üfelenmeyi
    Yanıtla +8
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    eas722 1 hf.
    Bi Lumia yapsalar da alsak ya
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    neronidas 1 hf. en beğenilen
    Bu Nokia da ne kadar seviyor üfelenmeyi
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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