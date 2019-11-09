Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0'ı geliştirmek için anlaşma sağladılar

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Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0 için anlaşma yapıyor. Anlaşma ile Microsoft ve Nokia, Microsoft'un Azure tabanlı akıllı bulut çözümlerini ve Nokia'nın kritik şebeke ve bağlantı çözümlerini birleştiriyor.

İki şirket, ittifakın Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü endüstri devriminin benimsenmesinin teşvik edileceğini söylüyor. Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel nesnelerin interneti (IIOT), bulut bilişim, bilişsel hesaplama ve yapay zeka (AI) gibi üretim teknolojilerinde ve işlemlerinde otomasyon ve veri alışverişini kullanıyor.

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Bu anlaşmanın ilk örneği olarak, Azure servislerini, endüstriyel sistemlere bir Wi-Fi ağından daha iyi kapsama alanı, daha fazla güvenilirlik ve daha fazla esneklik sağlayan 5G'ye hazır özel bir cep telefonu şebekesiyle birleştirilen Nokia Digital Automation Cloud gösteriliyor.

Microsoft Azure'nin başkan yardımcısı Jason Zander: “Microsoft ile Nokia'nın bulut, AI, IoT ve ağ konusundaki uzmanlığını bir araya getirmek, yeni bağlantı ve otomasyon senaryolarının kilidini açacak. Bunun, endüstrilerdeki ortak müşterilerimiz için yaratacağı fırsatlar konusunda heyecanlıyız.” ifadelerinde bulundu.

https://news.microsoft.com/2019/11/05/microsoft-and-nokia-collaborate-to-accelerate-digital-transformation-and-industry-4-0-for-communications-service-providers-and-enterprises/