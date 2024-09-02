Microsoft ilk yapay zeka çipi Maia 100’ü detaylandırdı: Nvidia’ya ucuz rakip

Maia 100, Microsoft'un Azure veri merkezlerinde OpenAI modellerini çalıştırmak için tasarlanmış bir AI hızlandırıcı olarak öne çıkıyor. TSMC'nin 5nm üretim süreci üzerine inşa edilen bu çip, 500 watt'lık bir güç tüketimine sahip olmasına rağmen, 700 watt'a kadar destek sunabiliyor. 820mm² büyüklüğünde bir çip olan Maia 100, TSMC’nin COWOS-S interposer teknolojisiyle üretiliyor.
Maia 100, yüksek hızlı bir tensor birimi (16xRx16) ile donatılmış olup, düşük hassasiyetli veri türleri de dahil olmak üzere geniş bir veri yelpazesini destekliyor. FP32 ve BF16 dahil olmak üzere veri türlerini desteklemek için özel ISA ile oluşturulmuş bir vektör işlemcisi de bulunuyor. Microsoft, geliştiricilere Maia 100 için özel olarak tasarlanmış bir yazılım geliştirme kiti (SDK) de sunuyor. Bu kit, Pytorch ve Triton ile daha önce yazılmış modellerin hızla port edilmesine olanak tanıyan araçlar içeriyor.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.