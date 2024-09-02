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    Microsoft ilk yapay zeka çipi Maia 100’ü detaylandırdı: Nvidia’ya ucuz rakip

    Microsoft, büyük ölçekli yapay zeka için tasarlanan 700W TDP'ye sahip yeni yapay zeka çipi Maia 100'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Maia 100, Nvidia çiplerine bir alternatif olacak.
    Microsoft ilk yapay zeka çipi Maia 100’ü detaylandırdı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka (AI) çip pazarında yüzde 75 ile yüzde 90 arasında bir paya sahip olan Nvidia'ya karşı büyük teknoloji şirketleri ve bulut hizmet sağlayıcıları kendi donanımlarını geliştirerek bu dominasyonu kırmayı hedefliyor. Microsoft da bu doğrultuda kendi özel AI çipini tanıtarak rekabete dahil olmuştu. Ve şimdi Microsoft, yapay zeka alanındaki ilk özel çipi olan Maia 100'ü bu yılki Hot Chips konferansında detaylandırdı. Yazılım devi Maia 100'ü geçtiğimiz yıl zaten tanıtmıştı.

    Microsoft Maia 100 detaylandı

    Maia 100, Microsoft'un Azure veri merkezlerinde OpenAI modellerini çalıştırmak için tasarlanmış bir AI hızlandırıcı olarak öne çıkıyor. TSMC'nin 5nm üretim süreci üzerine inşa edilen bu çip, 500 watt'lık bir güç tüketimine sahip olmasına rağmen, 700 watt'a kadar destek sunabiliyor. 820mm² büyüklüğünde bir çip olan Maia 100, TSMC’nin COWOS-S interposer teknolojisiyle üretiliyor.

    Microsoft ilk yapay zeka çipi Maia 100’ü detaylandırdı Tam Boyutta Gör
    Çip, Nvidia'nın H100 modelindeki 80GB HBM2E belleğine kıyasla 64GB HBM2E bellek sunuyor. Bu bellekler 1,8 terabayt bant genişliği sağlıyor. Bellek miktarı bakımından birkaç adım geri gibi görünse de, Microsoft, Maia 100'ün genel performansı ve verimliliği ile iddialı olduğunu belirtiyor. Bu iddianın doğruluğunu gerçek dünya koşulları bize gösterecek. Ancak Nvidia, 192 GB HBM3E’li Blackwell çiplerini de hazırlıyor. Bellek miktarının yapay zeka iş yükleri için çok önemli olduğunu da belirtelim. Öte yandan Microsoft’un maliyet ve verimlilik vurgusu yaptığının da altını çizelim.

    Maia 100, yüksek hızlı bir tensor birimi (16xRx16) ile donatılmış olup, düşük hassasiyetli veri türleri de dahil olmak üzere geniş bir veri yelpazesini destekliyor. FP32 ve BF16 dahil olmak üzere veri türlerini desteklemek için özel ISA ile oluşturulmuş bir vektör işlemcisi de bulunuyor. Microsoft, geliştiricilere Maia 100 için özel olarak tasarlanmış bir yazılım geliştirme kiti (SDK) de sunuyor. Bu kit, Pytorch ve Triton ile daha önce yazılmış modellerin hızla port edilmesine olanak tanıyan araçlar içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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