Microsoft, yapay zekanın hatalarını bulup düzelten aracını kullanıma sundu

Azure AI Studio'nun bir parçası olarak kullanıma sunuldu
Düzeltme özelliği, güvenlik açıklarını algılamak, yapay zeka halüsinasyonlarını bulmak ve kötü amaçlı istemleri engellemek için tasarlanmış bir güvenlik araçları paketi olan Azure AI Studio'nun bir parçası olarak kullanıma sunuldu. Özellik etkinleştirildiğinde, düzeltme sistemi yapay zeka çıktılarını müşterinin kaynak materyaliyle karşılaştırarak yanlışlıkları tarayacak ve tespit edecek. Daha sonra hatayı vurgulayarak, neden yanlış olduğu hakkında bilgi sağlayacak ve söz konusu içeriği yeniden yazacak. Tüm bunlar kullanıcı yanlışları görmeden önce gerçekleşecek. Özellik, yapay zeka hatalarını gidermede etkili bir yöntem gibi görünse de, tamamen güvenilir bir çözüm olmayabilir.
Google'ın AI sistemleri geliştiren şirketler için bulut platformu Vertex AI, yapay zeka modellerinin çıktılarını Google Arama, şirketin kendi verileri ve (yakında) üçüncü taraf veri setlerine karşı kontrol eden bir özellik sunuyor. Ancak bir Microsoft sözcüsü, düzeltme sisteminin yapay zeka çıktılarını temel belgelere uyumlu hale getirmek için küçük dil modelleri ve büyük dil modellerini kullandığını, bu nedenle hata yapmaya açık olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu