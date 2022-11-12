Microsoft, sorunlar nedeniyle Windows 11 22H2 güncellemesini durdurdu

Microsoft, gelen şikayetlerin farkında olduğunu aktardı. Microsoft, en son güncellemeyi henüz indirmemiş olan Windows 11 kullanıcılarının olası performans sorunlarını sınırlamak için adımlar atacaklarını açıkladı. Microsoft, bir süre önce “Bazı oyunlar ve uygulamalar Windows 11, sürüm 22H2'de beklenenden daha düşük performans veya takılma sorunları yaşayabilir” açıklamasıyla sorunu kabul ettiğini beyan ediyor.
Windows 11 22H2 güncellemesi durduruldu
Microsoft ayrıca kullanıcıların Şimdi güncelle düğmesini veya Yükleme Medyası Oluşturma Aracı'nı kullanarak manuel olarak yükseltmeye çalışmamalarını tavsiye ediyor. Eğer halihazırda Windows 11 22H2 sürümündeyseniz ve performans sorunları yaşıyorsanız sorun yaşadığınız uygulama ve oyunu son sürüme güncellemeniz öneriliyor. Aynı şekilde ekran kartı sürücülerinin de güncen sürüme yükseltilmesi tavsiye ediliyor.