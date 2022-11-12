Microsoft, sorunlar nedeniyle Windows 11 22H2 güncellemesini durdurdu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 11 22H2 güncellemesi, geçen ay genel kullanıma sunuldu ve birkaç yeni özellik ve hata düzeltmesi getirdi. Ancak, Windows 11 22H2 güncellemesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, özellikle Nvidia kullanıcıları oyunlardaki düşük ve kararsız kare hızlarından, gecikmelerden şikayet etmeye başladı. Nvidia bu sorunları çözen bir sürücü güncellemesi yayınlamıştı. Fakat Microsoft, sorunu kökünden çözmek için Windows 11 22H2 güncellemesini durdurma kararı aldı.

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Microsoft, gelen şikayetlerin farkında olduğunu aktardı. Microsoft, en son güncellemeyi henüz indirmemiş olan Windows 11 kullanıcılarının olası performans sorunlarını sınırlamak için adımlar atacaklarını açıkladı. Microsoft, bir süre önce “Bazı oyunlar ve uygulamalar Windows 11, sürüm 22H2'de beklenenden daha düşük performans veya takılma sorunları yaşayabilir” açıklamasıyla sorunu kabul ettiğini beyan ediyor.

Windows 11 22H2 güncellemesi durduruldu

Tam Boyutta Gör Windows 11 22H2 güncellemesi, bazı sistemlerde ve oyunlarda/uygulamalarda, son kullanıcı tarafından kullanılması amaçlanmayan GPU hata ayıklama özelliklerini yanlışlıkla etkinleştiriyor. Dolayısıyla bu durum oyuncuların yaşadığı yüksek performans kaybına sebep oluyor. Firma, sorunları çözene kadar Windows 11 22H2 güncellemesini durdurmuş durumda. Sorunlar çözülene kadar mevcut Windows 11 sürümünden 22H2 sürümüne geçiş mümkün olmayacak.

Microsoft ayrıca kullanıcıların Şimdi güncelle düğmesini veya Yükleme Medyası Oluşturma Aracı'nı kullanarak manuel olarak yükseltmeye çalışmamalarını tavsiye ediyor. Eğer halihazırda Windows 11 22H2 sürümündeyseniz ve performans sorunları yaşıyorsanız sorun yaşadığınız uygulama ve oyunu son sürüme güncellemeniz öneriliyor. Aynı şekilde ekran kartı sürücülerinin de güncen sürüme yükseltilmesi tavsiye ediliyor.

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Microsoft, Windows 11 22H2 güncellemesini durdurdu!