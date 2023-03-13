Microsoft, Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu düzeltti

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 2022 sürümüne yükseltme yaptıktan sonra dosya kopyalama hızında neredeyse iki kat yavaşlamaya neden olan sorunu çözdü. Yazılım devi KB5022913 numaralı güncelleme ile büyük dosya aktarımında yaşanan düşük performans sorununu ortadan kaldırdı.

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Microsoft, yeni güncellemenin destek sayfasında "Bu güncelleme ağdan yerel sürücüye dosya kopyalamayı bazı kullanıcılar için beklenenden daha yavaş hale getiren bir sorunu giderir" ifadelerine yer verdi. Söz konusu düzeltme Moment 2 özelliklerini de sunan KB5022913 paketinde yer alıyor.

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Mart 2023 Salı Yaması'na eklendi

Şirkete göre sorun büyük olasılıkla Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde ortaya çıkıyor. Ancak dosyalar yerel olarak kopyalanırken de aynı sorunla karşılaşanlar oldu. Microsoft düzeltmeyi birkaç aydır Insider programı kapsamında test ediyordu.

Artık Windows 11 22H2 Moment 2 güncellemesi (KB5022913) aracılığıyla herkes tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yarınki Salı yaması kapsamında sunulacak düzelmeyi yükleyenler iyileştirmeleri fark edecek. Dosya kopyalama Windows 10'daki kadar hızlı hale gelecek.

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Microsoft, Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu giderdi