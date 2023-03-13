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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu düzeltti

    Windows 11 kullanıcıları dosya kopyalama hızının düşmesinden şikayet ediyordu. Sorunun farkında olan Microsoft, Moment 2 güncellemesiyle performans düşüşüne neden olan hatayı ortadan kaldırdı.
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    Microsoft, Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu giderdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 2022 sürümüne yükseltme yaptıktan sonra dosya kopyalama hızında neredeyse iki kat yavaşlamaya neden olan sorunu çözdü. Yazılım devi KB5022913 numaralı güncelleme ile büyük dosya aktarımında yaşanan düşük performans sorununu ortadan kaldırdı.

    Microsoft, yeni güncellemenin destek sayfasında "Bu güncelleme ağdan yerel sürücüye dosya kopyalamayı bazı kullanıcılar için beklenenden daha yavaş hale getiren bir sorunu giderir" ifadelerine yer verdi. Söz konusu düzeltme Moment 2 özelliklerini de sunan KB5022913 paketinde yer alıyor.

    Microsoft, Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu giderdi Tam Boyutta Gör

    Mart 2023 Salı Yaması'na eklendi

    Şirkete göre sorun büyük olasılıkla Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde ortaya çıkıyor. Ancak dosyalar yerel olarak kopyalanırken de aynı sorunla karşılaşanlar oldu. Microsoft düzeltmeyi birkaç aydır Insider programı kapsamında test ediyordu.

    Artık Windows 11 22H2 Moment 2 güncellemesi (KB5022913) aracılığıyla herkes tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yarınki Salı yaması kapsamında sunulacak düzelmeyi yükleyenler iyileştirmeleri fark edecek. Dosya kopyalama Windows 10'daki kadar hızlı hale gelecek.

    Kaynakça https://www.windowslatest.com/2023/03/09/windows-11-moment-2-finally-fixes-a-bug-that-makes-copying-files-slow/ https://support.microsoft.com/en-au/topic/february-28-2023-kb5022913-os-build-22621-1344-preview-3e38c0d9-924d-4f3f-b0b6-3bd49b2657b9
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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