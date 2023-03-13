Microsoft, Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu düzeltti

Microsoft, yeni güncellemenin destek sayfasında "Bu güncelleme ağdan yerel sürücüye dosya kopyalamayı bazı kullanıcılar için beklenenden daha yavaş hale getiren bir sorunu giderir" ifadelerine yer verdi. Söz konusu düzeltme Moment 2 özelliklerini de sunan KB5022913 paketinde yer alıyor.
Mart 2023 Salı Yaması'na eklendi
Şirkete göre sorun büyük olasılıkla Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde ortaya çıkıyor. Ancak dosyalar yerel olarak kopyalanırken de aynı sorunla karşılaşanlar oldu. Microsoft düzeltmeyi birkaç aydır Insider programı kapsamında test ediyordu.
Artık Windows 11 22H2 Moment 2 güncellemesi (KB5022913) aracılığıyla herkes tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yarınki Salı yaması kapsamında sunulacak düzelmeyi yükleyenler iyileştirmeleri fark edecek. Dosya kopyalama Windows 10'daki kadar hızlı hale gelecek.Kaynakça https://www.windowslatest.com/2023/03/09/windows-11-moment-2-finally-fixes-a-bug-that-makes-copying-files-slow/ https://support.microsoft.com/en-au/topic/february-28-2023-kb5022913-os-build-22621-1344-preview-3e38c0d9-924d-4f3f-b0b6-3bd49b2657b9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez