Samsung'dan beş yıllık akıllı telefona sürpriz güncelleme

Yeni ürün yazılımı N960FXXSAFWB3 sürüm numarasına sahip. Beraberinde Şubat 2023 güvenlik yamasını getiriyor. Beş yıllık amiral gemisine yapılan güncelleme ilk olarak İngiltere ve İrlanda'daki kullanıcılara sunuldu. Aşamalı olarak diğer bölgelerdeki cihazlara da ulaşacak.
Destek süresi bitmişti
Samsung Galaxy Note 9 hatırlayacağınız üzere 2018'in Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Resmi destek süresi ise 2022 yılında sona erdi. Güney Koreli şirketin buna rağmen cihazın ürün yazılımı yükselterek daha güvenli hale getirmesi, şüphesiz ki kullanıcılar için hoş bir sürpriz oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez