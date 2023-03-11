Samsung'dan beş yıllık akıllı telefona sürpriz güncelleme

Tam Boyutta Gör Samsung geçtiğimiz yıl amiral gemisi Galaxy Note 9'u yazılım güncellemesi alan akıllı telefonlar listesinden çıkarmya karar vermişti. Ancak kısa bir süre önce cihaz sahipleri Güney Koreli şirketten sürpriz bir yazılım güncellemesi almaya başladı.

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Yeni ürün yazılımı N960FXXSAFWB3 sürüm numarasına sahip. Beraberinde Şubat 2023 güvenlik yamasını getiriyor. Beş yıllık amiral gemisine yapılan güncelleme ilk olarak İngiltere ve İrlanda'daki kullanıcılara sunuldu. Aşamalı olarak diğer bölgelerdeki cihazlara da ulaşacak.

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Destek süresi bitmişti

Samsung Galaxy Note 9 hatırlayacağınız üzere 2018'in Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Resmi destek süresi ise 2022 yılında sona erdi. Güney Koreli şirketin buna rağmen cihazın ürün yazılımı yükselterek daha güvenli hale getirmesi, şüphesiz ki kullanıcılar için hoş bir sürpriz oldu.

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