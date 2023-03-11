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    Samsung'dan beş yıllık akıllı telefona sürpriz güncelleme

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung resmi destek süresi geçen yıl sona eren Galaxy Note 9 için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Şirket eski amiral gemisini unutmadığını gösterdi.
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    Samsung'dan beş yıllık akıllı telefona sürpriz güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung geçtiğimiz yıl amiral gemisi Galaxy Note 9'u yazılım güncellemesi alan akıllı telefonlar listesinden çıkarmya karar vermişti. Ancak kısa bir süre önce cihaz sahipleri Güney Koreli şirketten sürpriz bir yazılım güncellemesi almaya başladı.

    Yeni ürün yazılımı N960FXXSAFWB3 sürüm numarasına sahip. Beraberinde Şubat 2023 güvenlik yamasını getiriyor. Beş yıllık amiral gemisine yapılan güncelleme ilk olarak İngiltere ve İrlanda'daki kullanıcılara sunuldu. Aşamalı olarak diğer bölgelerdeki cihazlara da ulaşacak.

    Samsung'dan beş yıllık akıllı telefona sürpriz güncelleme Tam Boyutta Gör

    Destek süresi bitmişti

    Samsung Galaxy Note 9 hatırlayacağınız üzere 2018'in Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Resmi destek süresi ise 2022 yılında sona erdi. Güney Koreli şirketin buna rağmen cihazın ürün yazılımı yükselterek daha güvenli hale getirmesi, şüphesiz ki kullanıcılar için hoş bir sürpriz oldu.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    S
    Sino_0 46 dakika önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 47 dakika önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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