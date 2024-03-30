Beklenen oldu: WordPad, Windows 11'den ayrılıyor

Tam Boyutta Gör Windows 11’de nadiren kulanılan uygulamaların bir listesi olsaydı, WordPad uygulaması muhtemel en sırada olurdu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Microsoft, çok da sürpriz olmayan bir şekilde WordPad'in fişinin çekileceğini açıkladı. Ancak bunun ne zaman olacağı paylaşılmadı. Bugün ise WordPad'in Windows'tan ayrılacağı tarih resmen belli oldu.

Microsoft, WordPad'in fişini çekiyor

Bugün yaptığı duyuruda Microsoft, Windows 11'in yaklaşmakta olan 24H2 sürüm güncellemesiyle WordPad'in artık Windows'un bir parçası olmayacağını duyurdu. Sürüm 24H2 güncellemesinin bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağını hatırlatalım. Bu da WordPad'in birkaç ay sonra rafa kalkacağı anlamına geliyor.

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"WordPad, Windows 11, sürüm 24H2 ve Windows Server 2025'ten itibaren tüm Windows sürümlerinden kaldırılacaktır. Sonuç olarak, Windows artık yerleşik, varsayılan bir RTF okuyucusuna sahip olmayacak."

Yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim günümüzde Word, Google Dokümanlar veya Not Defteri kullanıldığından, WordPad neredeyse unutulmuş durumda. Ayrıca WordPad'in kaldırılmasının bir parçası olarak aşağıdaki ikili dosyalar da Windows 11'den kaldırılacak;

wordpad.exe

wordpadfilter.dll

write.exe

Geçmişe dönecek olursak, ilk olarak 1995 yılında Windows 95 ile kullanıma sunulan WordPad, o zamandan beri işletim sisteminin bir parçası oldu. Hatta WordPad son birkaç yıl içinde yeni bir tasarım, üst kısımdaki sekmeler ve hatta yakında gelecek olan yazım denetimi ve yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi önemli güncelleme aldı. Ancak tüm bunlara kıyasla beklenen kullanım oranına ulaşabilmiş değil.

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