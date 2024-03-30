Beklenen oldu: WordPad, Windows 11'den ayrılıyor

Microsoft, WordPad'in fişini çekiyor
Bugün yaptığı duyuruda Microsoft, Windows 11'in yaklaşmakta olan 24H2 sürüm güncellemesiyle WordPad'in artık Windows'un bir parçası olmayacağını duyurdu. Sürüm 24H2 güncellemesinin bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağını hatırlatalım. Bu da WordPad'in birkaç ay sonra rafa kalkacağı anlamına geliyor.
"WordPad, Windows 11, sürüm 24H2 ve Windows Server 2025'ten itibaren tüm Windows sürümlerinden kaldırılacaktır. Sonuç olarak, Windows artık yerleşik, varsayılan bir RTF okuyucusuna sahip olmayacak."
Yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim günümüzde Word, Google Dokümanlar veya Not Defteri kullanıldığından, WordPad neredeyse unutulmuş durumda. Ayrıca WordPad'in kaldırılmasının bir parçası olarak aşağıdaki ikili dosyalar da Windows 11'den kaldırılacak;
- wordpad.exe
- wordpadfilter.dll
- write.exe
Geçmişe dönecek olursak, ilk olarak 1995 yılında Windows 95 ile kullanıma sunulan WordPad, o zamandan beri işletim sisteminin bir parçası oldu. Hatta WordPad son birkaç yıl içinde yeni bir tasarım, üst kısımdaki sekmeler ve hatta yakında gelecek olan yazım denetimi ve yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi önemli güncelleme aldı. Ancak tüm bunlara kıyasla beklenen kullanım oranına ulaşabilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...