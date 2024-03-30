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    Beklenen oldu: WordPad, Windows 11'den ayrılıyor

    Microsoft, yaklaşık 30 yıldır Windows'un bir parçası olan WordPad'in fişini çekiyor. Sevilen uygulama, yaklaşmakta 24H2 sürüm güncellemesiyle W11'den ayrılacak. 
    Sevilen Windows 11 uygulamasına veda: Geri sayım başladı! Tam Boyutta Gör
    Windows 11’de nadiren kulanılan uygulamaların bir listesi olsaydı, WordPad uygulaması muhtemel en sırada olurdu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Microsoft, çok da sürpriz olmayan bir şekilde WordPad'in fişinin çekileceğini açıkladı. Ancak bunun ne zaman olacağı paylaşılmadı. Bugün ise WordPad'in Windows'tan ayrılacağı tarih resmen belli oldu. 

    Microsoft, WordPad'in fişini çekiyor

    Bugün yaptığı duyuruda Microsoft, Windows 11'in yaklaşmakta olan 24H2 sürüm güncellemesiyle WordPad'in artık Windows'un bir parçası olmayacağını duyurdu. Sürüm 24H2 güncellemesinin bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağını hatırlatalım. Bu da WordPad'in birkaç ay sonra rafa kalkacağı anlamına geliyor. 

    "WordPad, Windows 11, sürüm 24H2 ve Windows Server 2025'ten itibaren tüm Windows sürümlerinden kaldırılacaktır. Sonuç olarak, Windows artık yerleşik, varsayılan bir RTF okuyucusuna sahip olmayacak."

    Yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim günümüzde Word, Google Dokümanlar veya Not Defteri kullanıldığından, WordPad neredeyse unutulmuş durumda. Ayrıca WordPad'in kaldırılmasının bir parçası olarak aşağıdaki ikili dosyalar da Windows 11'den kaldırılacak;

    • wordpad.exe
    • wordpadfilter.dll
    • write.exe

    Geçmişe dönecek olursak, ilk olarak 1995 yılında Windows 95 ile kullanıma sunulan WordPad, o zamandan beri işletim sisteminin bir parçası oldu. Hatta WordPad son birkaç yıl içinde yeni bir tasarım, üst kısımdaki sekmeler ve hatta yakında gelecek olan yazım denetimi ve yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi önemli güncelleme aldı. Ancak tüm bunlara kıyasla beklenen kullanım oranına ulaşabilmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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