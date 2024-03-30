Microsoft Copilot şimdi de Fotoğraflar uygulamasında

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yapay zekâ özellikleri ile donattığı Copilot yavaş yavaş sistemin geneline yayılmaya devam ediyor. Son olarak Microsoft Fotoğraflar uygulamasında da Copilot etkisini görmeye başlayacağız.

Microsoft Fotoğraflar’da yapay zekâ güçleniyor

Microsoft Fotoğraflar uygulamasının 2024.11030.22001.0 sürümü ile birlikte Copilot ikonu da eklenti penceresinde yer alacak. Henüz erken aşamada olan özellik daha rafine bir fotoğraf tecrübesi amaçlıyor. Özellik yavaş yavaş tüm kullanıcılara dağıtılacak.

Microsoft Copilot, PC'lerde yerel olarak çalışacak 1 gün önce eklendi

Copilot özelliği şimdilik hızlı bir şekilde slaytlar hazırlama, masaüstü arka plan ayarlama gibi belirli fonksiyonları yerine getiriyor. İlerleyen dönemlerde bu fonksiyonların sayısı daha da artacak. Bunun dışında geçen yıl Insider kullanıcılarına arka plan silici, Filmstrip slayt uygulamasının daha geliştirilmesi gibi bazı yapay zekâ özellikleri sunulmuştu.

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