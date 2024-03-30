Windows 11'in yeni özelliği dosya ve link paylaşımını kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’in yeni sürümüne (yapı 22635.3420) kullanıcıların dosyaları ve bağlantıları paylaşırken QR kod oluşturmalarını sağlayan bir özellik ekledi. Bu değişiklik, özellikle iPhone kullanıcılarının bilgisayardan telefona bir şeyler göndermesini çok daha kolay hale getirecek.

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Yerleşik QR kod oluşturucu nasıl kullanılacak?

Kullanıcılar, Windows paylaşım penceresi aracılığıyla bulut dosya linkleri ve URL’ler için QR kod oluşturabilecek. Microsoft Edge tarayıcıda araç çubuğunda paylaş düğmesine tıklayıp ve Windows paylaşım seçeneklerinden QR kod oluşturucuya erişilebiliyor. Ancak, yerleşik karekod oluşturucu beta kanalındaki kullanıcılara açık.

Microsoft, yakın zamanda kullanıcıların kamera uygulamasıyla QR kod taratarak WiFi ağlarına katılmalarını sağlayan yeni bir özellik ekledi. Ayrıca ayarlardan QR kodla WiFi şifresi paylaşımını sundu.

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Windows 11'in yeni özelliği dosya paylaşımını kolaylaştıracak