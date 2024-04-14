Windows 11, Apple cihazlarda yıllardır olan özelliği alıyor

Bağlı cihazlar sayfası geliyor
Windows 11 beta sürümü, Ayarlar bölümüne bağlı cihazlar adında yeni bir menü getiriyor. Bağlı aygıtlar, Ayarlar - Hesaplar altında Microsoft hesabınızla oturum açtığınız bilgisayarları ve Xbox konsollarını yönetmenize olanak tanıyacak. Bu ayarlar sayfası Windows 11 Home ve Pro sürümleri yüklü ve Windows’ta Microsoft hesabınızla oturum açtıysanız gösterilecek.
Yeni bağlı cihazlar sayfasından bilgisayarın seri numarası, RAM miktarı, işlemcisi, işletim sistemi sürümü gibi bilgilerin yanı sıra garanti hakkında bilgilere erişilebilecek ve hatta cihaz takibi yapılabilecek. Cihazı Microsoft hesabından kaldırmak için de bir link olacak.
Bağlı cihazlar sayfası Windows 11 beta kanalındaki (yapı 22635.3495) tüm kullanıcılara sunuldu. Microsoft’un yeni ayar sayfasını yakında herkese sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)