Tam Boyutta Gör iOS cihazlarda ve Mac’lerde Apple hesabına giriş yaptığınızda bağlı tüm aygıtları görebiliyor, dilerseniz hesabınızdan kaldırabiliyorsunuz. Ancak, Windows 11 Ayarlar uygulamasında Microsoft hesabına bağlı PC ve konsolları görmek için bir seçenek bulunmuyor. Son Windows 11 beta sürümüne göre Microsoft, bunu düzeltmek için çalışıyor.

Windows 11'de daha fazla reklam gösterilecek 1 gün önce eklendi

Bağlı cihazlar sayfası geliyor

Windows 11 beta sürümü, Ayarlar bölümüne bağlı cihazlar adında yeni bir menü getiriyor. Bağlı aygıtlar, Ayarlar - Hesaplar altında Microsoft hesabınızla oturum açtığınız bilgisayarları ve Xbox konsollarını yönetmenize olanak tanıyacak. Bu ayarlar sayfası Windows 11 Home ve Pro sürümleri yüklü ve Windows’ta Microsoft hesabınızla oturum açtıysanız gösterilecek.

Yeni bağlı cihazlar sayfasından bilgisayarın seri numarası, RAM miktarı, işlemcisi, işletim sistemi sürümü gibi bilgilerin yanı sıra garanti hakkında bilgilere erişilebilecek ve hatta cihaz takibi yapılabilecek. Cihazı Microsoft hesabından kaldırmak için de bir link olacak.

Bağlı cihazlar sayfası Windows 11 beta kanalındaki (yapı 22635.3495) tüm kullanıcılara sunuldu. Microsoft’un yeni ayar sayfasını yakında herkese sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11, Apple cihazlarda yıllardır olan özelliği alıyor