Microsoft, Windows 11'de özelleştirme uygulamalarını engellemeye başladı

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 sürümü kullananlar, arayüzü özelleştirmeye yönelik üçüncü parti uygulamaların çalışmadığını fark etti. Microsoft, bu uygulamaları çalıştırmayı engellemekle kalmıyor, aynı zamanda yeni sürüme yükseltmeyi de engelliyor.

Windows 11 24H2 güncellemesinin yıl sonu çıkacağı açıklandı 1 ay önce eklendi

Başlat menüsü ve görev çubuğunu değiştiren uygulamalar çalışmayacak

Windows 11’de görev çubuğunu ve Başlat menüsünü değiştirmek için kullanılan popüler bir araç olan StartAllBack, artık çalışmıyor. Windows 10’un görev çubuğunu getiren ExplorerPatcher da Windows 11 24H2 sürümde kullanılamıyor. Peki, neden?

Microsoft, bu özelleştirme uygulamalarının Windows’ta güvenlik veya performans sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle kullanılmasına izin vermiyor. İlginç olarak StartAllBack de ExplorerPatcher da gayet iyi ve herhangi bir performans sorunu olmadan çalışıyor. Kullanıcılar, dosya ismini değiştirerek bu engeli aştıklarını söylüyor.

Windows 11 24H2, kullanıcı arayüzünü özelleştirmek için üçüncü parti uygulamalara güvenen kullanıcıların başını ağrıtacak bir sürüm olacak. Bu sürümün tüm kullanıcılar için Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

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Microsoft, Windows 11'de özelleştirme uygulamalarını engelliyor