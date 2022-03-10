Windows 11'e Windows 95'ten özellik: Dosya Gezgini'ne sekmeler geliyor

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Yazılım devi Microsoft, Şubat ayının başlarında Windows 11 test kullanıcılarının değerlendirebileceği ancak hiçbir zaman genel kullanıma sunulmayabilecek deneysel özellikleri test etmeye başlayacaklarını açıklamıştı. Şirket bu konudaki ilk adımını atmış görünüyor.

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Rafael Rivera isimli Twitter kullanıcısı Dosya Gezgini'nde sekmeli bir arayüzün test edildiğini fark etti. Microsoft esasında Windows 95'in ilk sürümlerinde böyle bir özellik sunmuştu ancak daha sonra rafa kaldırdı. Fakat yakında yeni nesil işletim sistemine geri dönebilir.

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Genel kullanıma sunulma şansı yüksek

Dosya Gezgini'ne sekmelerin eklenmesi ile birlikte kullanıcılar tek bir pencerede birden fazla klasörü açabilecekler. Şirket henüz bu konuda net bir karar vermemiş olsa da, çok istenen bir özellik olduğu için genel kullanıma sunulma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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Windows 11'deki Dosya Gezgini'ne sekmeler eklendi