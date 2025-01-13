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    Microsoft, Windows 11’e geçişleri hızlandırmak için son kozlarını oynuyor

    Son zamanlarda sık sık Windows 11 güncellemesine dair yeni haberler alıyoruz. Ancak anlaşılan Windows 10 güncelleme desteğinin sonuna gelindikçe bu tarz haberleri daha fazla göreceğiz.

    Microsoft, Windows 11’e geçişleri hızlandırmak istiyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını Windows 11'e geçmeye teşvik etmek için kapsamlı bir strateji izliyor. Şirket, özellikle oyunseverleri hedefleyerek yeni işletim sisteminin sunduğu oyun özelliklerini detaylı bir şekilde tanıttı. Bunun yanı sıra, 2024 yılının başlarında Windows 11'e geçişle ilgili "yanlış anlamalar ve mitleri" ele alan bir makale yayımladı. Ayrıca, Windows 10’un destek süresinin sona ermek üzere olduğunu vurgulayan uyarılar Microsoft’un web sitesinde sıkça yer almaya başladı.

    Microsoft’un bu çabaları arasında dikkat çeken bir diğer adım ise, "Windows 11’e geçebilir miyim?" başlıklı destek sayfasının güncellenmesi oldu. Sayfa, kullanıcıların cihazlarının Windows 11'e uygun olup olmadığını öğrenmelerini kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlendi. Sistem gereksinimlerine dair daha açık bilgiler içeren yeni sürüm, aynı zamanda kullanıcıları doğrudan Windows Update ayarlarına yönlendiren bir kısa yol da ekledi.

    Önceki sürümde sistem gereksinimleri daha genel ifadelerle ele alınırken, güncellenmiş sayfa, uyumlu bir Windows 10 sürümü çalıştırmanın önemini vurguluyor. Bunun yanı sıra, cihazın minimum donanım gereksinimlerini karşılaması gerektiği belirtiliyor. Uyum durumunu kontrol etmek için PC Sağlık Kontrolü uygulamasını indirip çalıştırmak ya da Windows Update üzerinden uyumluluk kontrolü yapmak mümkün.

    Microsoft, uygun olmayan cihazlar için kullanıcılarına yeni bir bilgisayar almayı öneriyor. Bunun dışında, teknik bilgisi olan kullanıcılar için Linux gibi alternatif işletim sistemleri de bir seçenek olarak gösteriliyor. Ancak, bu seçeneklerin teknolojiyle fazla haşır neşir olmayan kullanıcılar için uygulanabilirliği tartışmalı.

    Microsoft'un bu adımları, Windows 10’un desteği sona ermeden önce kullanıcıları Windows 11’e yönlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Güncellenen destek sayfası, özellikle teknoloji konusunda deneyimsiz kullanıcılar için daha erişilebilir ve anlaşılır bir rehber sunmayı amaçlıyor. Bu yenilikler, Windows 11’e geçiş sürecinde kararsız kalan kullanıcıları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

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