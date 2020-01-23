Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor

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Microsoft son yıllarda Windows 10 kullanıcılarına başlangıç menüsü ve Skype gibi alanlara reklam eklemesiyle tepki çekmişti. Firma görünüşe göre 1995 yılından bu yana sadeliğini koruyan uygulaması WordPad’de reklam göstermeye başlayacak.

WordPad'e de reklam gelebilir

Önümüzdeki dönemde WordPad’e gelecek güncellemeyle gelmesi beklenen reklamlar yine Onedrive reklamı gibi metin tabanlı olacak. 6 farklı ifade halinde sunulan reklamlar Microsoft’un Office Online hizmetini tanıtıyor.

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Sol taraftaki butonla çevrimiçi hizmete yönlendiren çubuk görünüşe göre sağ tarafa konumlandırılan çarpı butonuyla kapatılabiliyor. Metin tabanlı olduğu için en azından daha az rahatsız edici nitelikteki reklamların kullanıcılara gösterimine ne zaman başlanılacağı ise bilinmiyor.

https://hexus.net/tech/news/software/139088-microsoft-spotted-testing-adverts-embedded-wordpad/

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