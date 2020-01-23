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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor

    Yazılım devi Microsoft bugüne kadar farklı yerlerde reklam ekleme denemeleriyle gündeme geldi. Bazılarında kalıcı hale getirilen içerikler şimdi de WordPad’de karşımıza çıkabilir.
    35 dk.
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    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör
    Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor
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    Microsoft son yıllarda Windows 10 kullanıcılarına başlangıç menüsü ve Skype gibi alanlara reklam eklemesiyle tepki çekmişti. Firma görünüşe göre 1995 yılından bu yana sadeliğini koruyan uygulaması WordPad’de reklam göstermeye başlayacak.

    WordPad'e de reklam gelebilir

    Önümüzdeki dönemde WordPad’e gelecek güncellemeyle gelmesi beklenen reklamlar yine Onedrive reklamı gibi metin tabanlı olacak. 6 farklı ifade halinde sunulan reklamlar Microsoft’un Office Online hizmetini tanıtıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak"

    Sol taraftaki butonla çevrimiçi hizmete yönlendiren çubuk görünüşe göre sağ tarafa konumlandırılan çarpı butonuyla kapatılabiliyor. Metin tabanlı olduğu için en azından daha az rahatsız edici nitelikteki reklamların kullanıcılara gösterimine ne zaman başlanılacağı ise bilinmiyor.



    https://hexus.net/tech/news/software/139088-microsoft-spotted-testing-adverts-embedded-wordpad/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    dugers 7 dk.
    Windows lisansına para verip alıyorsak reklam olmamalıdır.
    Eger reklam koyacaksanız windowsu ücretsiz yapılmalı. Tekel olduğu için her şeyi dayatıyor.
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