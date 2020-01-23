Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak

Microsoft’un arama motoru Bing geri planda kalan seçeneklerden. Görünüşe göre Microsoft bu durumdan bir hayli rahatsız. Yazılım devinin Bing’i yaygınlaştırmak için bulduğu yöntem kullanıcıları bir hayli rahatsız edecek.

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Microsoft bugüne kadar bir çok hamlesiyle kullanıcıları istemedikleri değişikliklere itti. Çokça tartışılan ve yazılım devinin eleştiri yağmuruna tutulmasına neden olan son hamle hatırlayacağınız üzere Internet Explorer’ı varsayılan olarak seçmesiydi.

Avrupa’daki düzenleyici kuruluşların kestiği cezadan uslanmayan Microsoft bu sefer bir adım daha ileri giderek Office 365 ProPlus kullanıcılarının Chrome tarayıcılarına izinsiz bir şekilde kuracağı eklentiyle Bing’i varsayılan arama motoru haline getirecek.

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Şimdilik Office 365 Business kullanıcılarının etkilenmeyeceği hamle ancak sistem yöneticilerinin grup politikası kurallarıyla engellenebilecek. Önümüzdeki dönemde önce Almanya sonrada Fransa’nın ardından tüm dünyada başlayacak kurulumlar bir çok firmanın bilişim bölümünün ekstra mesai harcamasına neden olacak. Son olarak Microsoft’un planına göre Firefox da durumdan nasiplenecek ancak şu anlık Firefox kullanıcıları rahat bir nefes alabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/office-365-proplus-forces-bing-to-become-standard-search-engine-in-chrome-starting-in-february.html

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