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    Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak

    Bing belli bölgeler haricinde kullanıcılar tarafından pek tercih edilmeyen bir arama motoru. Görünüşe göre yazılım devi bu durumdan rahatsız ve çözümü kullanıcıları rahatsız etmekten geçiyor.
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft’un arama motoru Bing geri planda kalan seçeneklerden. Görünüşe göre Microsoft bu durumdan bir hayli rahatsız. Yazılım devinin Bing’i yaygınlaştırmak için bulduğu yöntem kullanıcıları bir hayli rahatsız edecek.

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    Microsoft Bing konusunda ısrarlı

    Microsoft bugüne kadar bir çok hamlesiyle kullanıcıları istemedikleri değişikliklere itti. Çokça tartışılan ve yazılım devinin eleştiri yağmuruna tutulmasına neden olan son hamle hatırlayacağınız üzere Internet Explorer’ı varsayılan olarak seçmesiydi.

    Avrupa’daki düzenleyici kuruluşların kestiği cezadan uslanmayan Microsoft bu sefer bir adım daha ileri giderek Office 365 ProPlus kullanıcılarının Chrome tarayıcılarına izinsiz bir şekilde kuracağı eklentiyle Bing’i varsayılan arama motoru haline getirecek.

    Ayrıca Bkz. "Windows 7’nin son güncellemesi duvar kağıdı özelliğini bozdu"

    Şimdilik Office 365 Business kullanıcılarının etkilenmeyeceği hamle ancak sistem yöneticilerinin grup politikası kurallarıyla engellenebilecek. Önümüzdeki dönemde önce Almanya sonrada Fransa’nın ardından tüm dünyada başlayacak kurulumlar bir çok firmanın bilişim bölümünün ekstra mesai harcamasına neden olacak. Son olarak Microsoft’un planına göre Firefox da durumdan nasiplenecek ancak şu anlık Firefox kullanıcıları rahat bir nefes alabilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/office-365-proplus-forces-bing-to-become-standard-search-engine-in-chrome-starting-in-february.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hopeyoung 22 dk.
    Google da chrome ve android için benzer şeyler yapıyor. Bu amerikan şirketlerini 1600 lü yılların haydutları mı yönetiyor?
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    darkaura 2 sa.
    Gercek tekel olmadigi yerde microsoft bu yuzden rekabet edemiyor. Kullanicisina yeni imkanlar, yenilikler sunmak yerine zorliyarak istedigi yere getirmeye calisiyor. Google mesela mail isine girdiginde herkesin 20mb kota verdigi zamanda 1gb kota vererek hemen yayginlasmisti. Microsoft ise sadece zorlamayi biliyor bu yuzden bing in de sonu ayni olacak

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