Microsoft yanlışlıkla Windows'un yeni tasarımını gösterdi: macOS'a benzeyecek

Görev çubuğunun sıra dışı tasarımının konferans izleyicilerinin dikkatini çektiği belirtiliyor. Yeni panel, alışılagelmiş çizgiler yerine macOS ve iPadOS'teki dock'a benzeyecek. Bu tasarım değişikliklerinin, Windows arayüzünü hem dokunmatik ekran hem de klasik klavye/fare kombinasyonu ile kullanım için evrensel hale getirme projesinin bir parçası olduğu düşünülüyor.
Microsoft evrensel bir arayüz hedefliyor
Görsele göre, Microsoft'un işletim sistemi güncellemesinde görev çubuğu ekranın kenarları yuvarlatılmış olacak, tarih, ağ ve şarj seviyesi bilgilerini içeren sistem simgeleri sağ üst köşeye taşınacak ve hızlı arama çubuğu üst orta kısma yerleştirilecek. Öte yandan, gizli prototip kullanıcı arayüzünün Microsoft'un resmi sunumuna nasıl girdiği ise merak konusu olmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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