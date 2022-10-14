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    Microsoft yanlışlıkla Windows'un yeni tasarımını gösterdi: macOS'a benzeyecek

    Ignite 2022 konferansı sırasında Microsoft geliştiricileri yanlışlıkla Windows 11'in güncellenmiş tasarımının bir prototipini gösterdiler.                       
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    Microsoft yanlışlıkla Windows'un yeni tasarımını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Ignite 2022 konferansı sırasında, Microsoft geliştiricileri Teams uygulamasının bir görüntüsünü gösterirken, yanlışlıkla Windows'un güncellenmiş sürümünün tasarımını ortaya çıkardılar.

    Görev çubuğunun sıra dışı tasarımının konferans izleyicilerinin dikkatini çektiği belirtiliyor. Yeni panel, alışılagelmiş çizgiler yerine macOS ve iPadOS'teki dock'a benzeyecek. Bu tasarım değişikliklerinin, Windows arayüzünü hem dokunmatik ekran hem de klasik klavye/fare kombinasyonu ile kullanım için evrensel hale getirme projesinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

    Microsoft evrensel bir arayüz hedefliyor

    Görsele göre, Microsoft'un işletim sistemi güncellemesinde görev çubuğu ekranın kenarları yuvarlatılmış olacak, tarih, ağ ve şarj seviyesi bilgilerini içeren sistem simgeleri sağ üst köşeye taşınacak ve hızlı arama çubuğu üst orta kısma yerleştirilecek. Öte yandan, gizli prototip kullanıcı arayüzünün Microsoft'un resmi sunumuna nasıl girdiği ise merak konusu olmuş durumda.

    Microsoft yanlışlıkla Windows'un yeni tasarımını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Son olarak, Ignite 2022'de gösterilen UI prototip görüntüsünün oldukça düşük kalitede olduğunu ve ortaya çıkan tasarımın, fikir vermesi bakımından bir grafik düzenleyicide yeniden oluşturulduğunu da belirtmiş olalım.
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    slamdunk393 1 saat önce

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