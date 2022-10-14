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    Bir devrin sonu: Microsoft Office gidiyor yerine Microsoft 365 geliyor

    30 yıllık bir geçmişin ardından Microsoft Office köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Marka değişikliğiyle birlikte Microsoft Office, artık tamamen Microsoft 365 olarak karşımıza çıkacak.
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    Bir devrin sonu: Microsoft Office gidiyor yerine Microsoft 365 geliyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi, Microsoft Office koleksiyonunu ortadan kaldırmıyor ancak 30 yılın ardından ilk büyük marka değişikliğini gerçekleştiriyor. Microsoft Office içerisinde yer alan Excel, Outlook, Word ve PowerPoint gibi markalar aynı şekilde devam ederken Microsoft, çatı ismi olarak artık Microsoft 365’i kullanacak.

    Microsoft, iki yıl önce Office 365 aboneliklerini Microsoft 365 olarak yeniden adlandırarak esasında değişimi başlatmıştı. Şimdi ise önümüzdeki aylarda, Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması yeni bir simge, yeni bir görünüm ve daha da fazla özellik ile Microsoft 365 uygulaması haline gelerek hizmet vermeye devam edecek.

    Bir devrin sonu: Microsoft Office artık tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak logo ve tasarım değişiklikleri Kasım ayında Office.com'da görünecek, ardından Windows, iOS ve Android'deki Office uygulaması Ocak ayında yenilenecek. Hem mobil hem de masaüstü için merkezi bir Microsoft 365 uygulamasına olan geçiş, kullanım ve paylaşım noktasında işlevselliği artıracaktır. 

    Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak

    Bununla birlikte Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak. Microsoft, tüketicilere ve işletmelere tek seferlik satın alımlarında bu eski markayı bir süre daha kullanmaya devam edecek. Ancak gelecek olan yeni özellikler ve duyurular, Microsoft Office yerine Microsoft 365’e gelecek. Sonuç olarak Microsoft 365 artık Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream ve Microsoft'un yeni Designer uygulamasına ev sahipliği yapacak ve hizmetler bir araya toplanmış olacak.

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