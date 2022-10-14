Bir devrin sonu: Microsoft Office gidiyor yerine Microsoft 365 geliyor

Microsoft, iki yıl önce Office 365 aboneliklerini Microsoft 365 olarak yeniden adlandırarak esasında değişimi başlatmıştı. Şimdi ise önümüzdeki aylarda, Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması yeni bir simge, yeni bir görünüm ve daha da fazla özellik ile Microsoft 365 uygulaması haline gelerek hizmet vermeye devam edecek.
Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak
Bununla birlikte Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak. Microsoft, tüketicilere ve işletmelere tek seferlik satın alımlarında bu eski markayı bir süre daha kullanmaya devam edecek. Ancak gelecek olan yeni özellikler ve duyurular, Microsoft Office yerine Microsoft 365’e gelecek. Sonuç olarak Microsoft 365 artık Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream ve Microsoft'un yeni Designer uygulamasına ev sahipliği yapacak ve hizmetler bir araya toplanmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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