Bir devrin sonu: Microsoft Office gidiyor yerine Microsoft 365 geliyor

Tam Boyutta Gör Yazılım devi, Microsoft Office koleksiyonunu ortadan kaldırmıyor ancak 30 yılın ardından ilk büyük marka değişikliğini gerçekleştiriyor. Microsoft Office içerisinde yer alan Excel, Outlook, Word ve PowerPoint gibi markalar aynı şekilde devam ederken Microsoft, çatı ismi olarak artık Microsoft 365’i kullanacak.

Microsoft Teams Premium geliyor 15 sa. önce eklendi

Microsoft, iki yıl önce Office 365 aboneliklerini Microsoft 365 olarak yeniden adlandırarak esasında değişimi başlatmıştı. Şimdi ise önümüzdeki aylarda, Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması yeni bir simge, yeni bir görünüm ve daha da fazla özellik ile Microsoft 365 uygulaması haline gelerek hizmet vermeye devam edecek.

Tam Boyutta Gör İlk olarak logo ve tasarım değişiklikleri Kasım ayında Office.com'da görünecek, ardından Windows, iOS ve Android'deki Office uygulaması Ocak ayında yenilenecek. Hem mobil hem de masaüstü için merkezi bir Microsoft 365 uygulamasına olan geçiş, kullanım ve paylaşım noktasında işlevselliği artıracaktır.

Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak

Bununla birlikte Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak. Microsoft, tüketicilere ve işletmelere tek seferlik satın alımlarında bu eski markayı bir süre daha kullanmaya devam edecek. Ancak gelecek olan yeni özellikler ve duyurular, Microsoft Office yerine Microsoft 365’e gelecek. Sonuç olarak Microsoft 365 artık Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream ve Microsoft'un yeni Designer uygulamasına ev sahipliği yapacak ve hizmetler bir araya toplanmış olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

Bir devrin sonu: Microsoft Office artık tarihe karışıyor