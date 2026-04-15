    Microsoft, yapay zeka yarışında geri düşmemek için “kırmızı alarm" ilan etti

    Copilot projelerinden şu ana kadar istediği sonucu alamayan Microsoft, şirketin yapay zekâ yarışında geri düşmesini önlemek için "Copilot cod red" olarak adlandırdığı bir dönüşüm sürecine girdi.

    Microsoft, yıllar önce OpenAI'a yaptığı yatırım sayesinde yapay zekâ yarışına avantajlı bir konumdan başlamış olsa da bugün artık OpenAI bile artan rekabetle başa çıkmakta zorlanırken, Microsoft açısından böyle bir avantajdan ya da üstünlükten söz etmek mümkün deği. Aksine şirketin yapay zekâ alanındaki girişimleri şu ana kadar beklenen sonucu vermiyor. Şirket Copilot'u daha yaygın hâle getirmek için büyük çaba harcıyor olsa da bu çaba şimdilik istendiği kadar iyi sonuç vermyor.

    Yapay zekâ alanında yaşanan bu sıkıntılar şirketin geleceğine dair soru işaretleri yarattığı için, Microsoft bu konuyu önceliği hâline getirdi. Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirket içinde “Copilot code red”, yani "Copilot kırmızı alarm" olarak adlandırılan kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Bu hamlenin temel amacı, Microsoft’un yapay zeka destekli asistanı Copilot’un performansını ve kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirmek.

    Copilot tarafındaki bu zayıf algıyı tersine çevirmek isteyen Microsoft, yeni ürün ve özelliklerle süreci hızlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda şirketin E7 paketi 1 Mayıs itibarıyla devreye alınacak ve yıl boyunca Copilot’a yeni yetenekler eklenmeye devam edecek.

    Microsoft, Bulut Kapasitesi Yapay Zekaya Ayırıyor

    Microsoft’un yapay zeka yatırımları sadece Copilot ile sınırlı değil. Şirketin bulut platformu Azure de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Son çeyrekte yeni bulut kapasitesinin yaklaşık %30’u Copilot ve büyük dil modeli geliştirme gibi şirket içi projelere ayrıldı. Yapay zekaya olan talebin hızla artması, özellikle token kullanımı ve GPU maliyetlerindeki yükseliş, Azure’un büyümesini desteklemeye devam edebilir. Bu da Microsoft’un yapay zeka yatırımlarının uzun vadede gelir tarafına olumlu yansıyabileceğine işaret ediyor.

    Finansal açıdan bakıldığında ise Microsoft’un hâlâ güçlü bir konumda olduğu görülüyor. Yaklaşık %20 seviyesindeki serbest nakit akışı marjı, şirketin hem yatırım yapmaya devam edebileceğini hem de büyümesini sürdürebileceğini gösteriyor. Ayrıca “neocloud” olarak adlandırılan iş ortaklıkları sayesinde altyapı maliyetlerini daha dengeli yönetme ihtimali de Microsoft’un elini güçlendiriyor.

    Microsoft’un başlattığı “Copilot code red” süreci, sadece bir ürün güncellemesi değil, aynı zamanda şirketin yapay zeka yarışındaki konumunu yeniden tanımlama çabası olarak görülebilir. Copilot’un performansındaki iyileşme ve Azure tarafındaki büyümenin devam etmesi hâlinde, Microsoft’un hem yatırımcı güvenini yeniden kazanması hem de rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi mümkün olabilir. Ancak bu süreçte atılacak adımların ne kadar hızlı ve etkili olacağı, şirketin gelecekteki yönünü belirleyecek en kritik faktörlerden biri olacak.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

