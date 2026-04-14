    Microsoft, Copilot’u 7/24 çalışan dijital asistana dönüşmek istiyor

    Yazılım devi Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot için önemli bir dönüşüm planlıyor. Yeni bilgilere göre şirket, Copilot’u günün her saati çalışan bir asistan haline getirecek.

    Microsoft, Copilot için otonom yapay zeka ajanlarını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un, Copilot yapay zeka asistanını kullanıcılar adına sürekli çalışan ve görevleri bağımsız şekilde yürütebilen bir yapıya dönüştürmek için yeni bir test süreci yürüttüğü bildirildi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Microsoft 365 Copilot’u günün her saati otonom şekilde çalışabilen bir ajan haline getirmeyi hedefliyor.

    OpenClaw benzeri teknolojiler gündemde

    Sürecin merkezinde, OpenClaw benzeri yapay zeka ajanlarının Copilot ekosistemine entegre edilmesi fikri yer alıyor. Görünüşe göre Microsoft, bu tür açık kaynaklı sistemlerin kurumsal kullanım senaryolarına nasıl uyarlanabileceğini değerlendiriyor.

    Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Omar Shahine, The Information’a yaptığı açıklamada şirketin “kurumsal bağlamda OpenClaw gibi teknolojilerin potansiyelini araştırdığını” doğruladı. OpenClaw, kullanıcıların kendi cihazlarında yerel olarak çalışan yapay zeka ajanları oluşturmasına imkan tanıyan açık kaynaklı bir platform olarak biliniyor.

    Planlanan sistemin, kullanıcı verilerine erişim ve görev yürütme süreçlerinde daha sıkı kontrol mekanizmaları içermesi bekleniyor. Bu kapsamda geliştirilen 7/24 çalışan Microsoft 365 Copilot’un, örneğin bir kullanıcının Outlook gelen kutusunu ve takvimini sürekli tarayarak günlük yapılacak işler için öneriler sunabilmesi hedefleniyor. Böylece Copilot, pasif bir yardımcı olmaktan çıkarak proaktif iş asistanı rolüne yaklaşacak.

    Departmanlara özel yapay zeka ajanları

    Microsoft’un üzerinde durduğu bir diğer önemli başlık ise rol bazlı yapay zeka ajanları. Şirketin, pazarlama, satış ve muhasebe gibi farklı iş alanlarına özel Copilot versiyonları geliştirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

    Bu yaklaşımın temel amacı, her bir ajan için gerekli yetki alanını sınırlandırmak ve sistemleri birbirinden izole ederek güvenliği artırmak olarak öne çıkıyor. Böylece her departman için tasarlanan yapay zeka, yalnızca kendi görev alanı içinde işlem yapabilecek şekilde yapılandırılacak. Bu yaklaşım aslında mevcut insanlı organizasyonlarda bulunuyor.

    Aktarılanlara göre Copilot yeteneklerinden bazılarını yaklaşan Build konferansında tanıtmayı planlıyor. Etkinliğin 2 Haziran’da başlayacağı belirtiliyor.

