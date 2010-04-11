Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Zune HD 64GB satışa erken çıktı

9 yıl
11,3b
1
11
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Microsoft'n daha  önce 12 Nisan'da satışa sunulacağı açıklanan 64GB kapasiteli Zune HD modeli, Zune Store üzerindeki yerini aldı. Nvidia Tegra platformunu temel alan ve güçlü özellikleriyle öne çıkan medya oynatıcısı arttırılan depolama kapasitesi sayesinde 16.000 şarkı ya da 20 saate kadar HD video depolayabiliyor. 480 x  272 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç OLED ekrana sahip olan Zune HD, yüksek tanımlı video oynatma yeteneği de sunuyor.
FM radyo ve 802.11b/g WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Zune HD'nin 64GB kapasiteli yeni temsilcisi, Amerika'da 349.99 dolar seviyesinden kullanıma sunulurken, cihazın yeni sunulan v4.5 firmware ile gelmediği ancak kullanıcıların cihazı güncelleyebilecekleri belirtildi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
o ekrana o çözünürlük çok az değil mi??? acaba pikseller mi çok büyük... HDC HD2'de 800*480 piksel ekran var ve boyutuda o kadar fazla değil pikseller küççücük olduğundan görüntü kaliteside artıyor aynı zamanda küçük piksel olması ekranın daha da büyümesini önlüyor.. bunda ise ekran o kadar küçük olmamasına rağmen çözünürlük düşük... Sony PSP'deki gibi kocaman kocaman pikseleri varsa görüntüsü iyi değil demektir.. Gerçi alet hoşuma gitmiyor da değil hani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Sky 9 yıl
Ipod touch almasaydım,zune hd alırdım.Touch kadar şık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Cihazın telefon özelliği yok lakin firmanın Zune tabanlı bir telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mz~ 9 yıl
alet güzele benziyor. Wifi ile rahat rahat internette dolaşılabiliyor mu bu alette?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
bu cihazın tel. özelligi bulunuyor mu acaba yada tel. özellikli bir modeli ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Elektronik Cihazlar, nvidia tegra ve
6 etiket daha Mp3 Player nvidia microsoft OLED haber Taşınabilir Elektronik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl A-DATA'dan USB 3.0 destekli SSD: N002 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim