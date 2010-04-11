Microsoft Zune HD 64GB satışa erken çıktı

Microsoft'n daha önce 12 Nisan'da satışa sunulacağı açıklanan 64GB kapasiteli Zune HD modeli, Zune Store üzerindeki yerini aldı. Nvidia Tegra platformunu temel alan ve güçlü özellikleriyle öne çıkan medya oynatıcısı arttırılan depolama kapasitesi sayesinde 16.000 şarkı ya da 20 saate kadar HD video depolayabiliyor. 480 x 272 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç OLED ekrana sahip olan Zune HD, yüksek tanımlı video oynatma yeteneği de sunuyor.

FM radyo ve 802.11b/g WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Zune HD'nin 64GB kapasiteli yeni temsilcisi, Amerika'da 349.99 dolar seviyesinden kullanıma sunulurken, cihazın yeni sunulan v4.5 firmware ile gelmediği ancak kullanıcıların cihazı güncelleyebilecekleri belirtildi.