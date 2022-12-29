MicroStrategy 2023’te Bitcoin Lightning çözümleri sunacak

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, baş pazarlama görevlilerinin potansiyel olarak Lightning Network’ü müşterileri teşvik etmek için kullanabileceklerini açıkladı. Saylor, Lightning Network‘ü müşteri teşviklerinde kullanabileceklerini de belirtti.
MicroStrategy bu teknoloji konusunda ekibini güçlendirmek ve daha fazla potansiyeli yakalamak istiyor. Saylor, şirketinin kurumsal pazarlamayı desteklemek amacıyla Lightning çözümlerine odaklandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d