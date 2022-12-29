Tam Boyutta Gör Yaptığı Bitcoin (BTC) alımlarıyla adından sıkça söz ettiren şirketlerin başında MicroStrategy geliyor. Kısa süre önce şirket, bu alımlarına bir yenisini daha ekledi. MicroStrategy, 2.501 adet BTC satın aldığını açıkladı. Son olarak MicroStrategy, 2023 yılında Bitcoin Lightning Network destekli yazılım ve çözüm hizmetlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Dijital TL ile ilk ödeme yapıldı! 7 sa. önce eklendi

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, baş pazarlama görevlilerinin potansiyel olarak Lightning Network’ü müşterileri teşvik etmek için kullanabileceklerini açıkladı. Saylor, Lightning Network‘ü müşteri teşviklerinde kullanabileceklerini de belirtti.

MicroStrategy bu teknoloji konusunda ekibini güçlendirmek ve daha fazla potansiyeli yakalamak istiyor. Saylor, şirketinin kurumsal pazarlamayı desteklemek amacıyla Lightning çözümlerine odaklandığını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

MicroStrategy 2023’te Bitcoin Lightning çözümleri sunacak