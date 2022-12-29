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    MicroStrategy 2023’te Bitcoin Lightning çözümleri sunacak

    MicroStrategy tarafından Bitcoin hamleleri gelmeye başladı. 2 bin 500 adet BTC alımı yaptığını açıklayan MicroStrategy ayrıca Bitcoin Lightning Network planını duyurdu.
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    MicroStrategy 2023’te Bitcoin Lightning çözümleri sunacak Tam Boyutta Gör
    Yaptığı Bitcoin (BTC) alımlarıyla adından sıkça söz ettiren şirketlerin başında MicroStrategy geliyor. Kısa süre önce şirket, bu alımlarına bir yenisini daha ekledi. MicroStrategy, 2.501 adet  BTC satın aldığını açıkladı. Son olarak MicroStrategy, 2023 yılında Bitcoin Lightning Network destekli yazılım ve çözüm hizmetlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

    MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, baş pazarlama görevlilerinin potansiyel olarak Lightning Network’ü müşterileri teşvik etmek için kullanabileceklerini açıkladı. Saylor, Lightning Network‘ü müşteri teşviklerinde kullanabileceklerini de belirtti. 

    MicroStrategy bu teknoloji konusunda ekibini güçlendirmek ve daha fazla potansiyeli yakalamak istiyor. Saylor, şirketinin kurumsal pazarlamayı desteklemek amacıyla Lightning çözümlerine odaklandığını belirtti.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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